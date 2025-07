Nhiều quy định mới bảo vệ quyền lợi người lao động khi ốm đau

Theo BHXH Việt Nam, một trong những điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung quy định chế độ ốm đau nửa ngày (khoản 5 Điều 45). Quy định này thể hiện sự linh hoạt và nhân văn, đáp ứng thực tế khi NLĐ cần nghỉ ngơi trong thời gian ngắn để khám bệnh hoặc điều trị.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày sẽ được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày. Khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với NLĐ nghỉ việc không trọn ngày, Luật BHXH năm 2024 quy định cụ thể: trường hợp nghỉ việc dưới nửa ngày thì sẽ được tính là nửa ngày; từ nửa ngày đến dưới một ngày sẽ được tính là một ngày. Điều này giúp NLĐ được hưởng chế độ một cách công bằng và rõ ràng hơn.

Công nhân đăng ký khám sức khỏe tại Ngày hội công nhân do Công đoàn và Đoàn Thanh niên UBND TPHCM tổ chức ngày 8-6-2025. Ảnh: HỒNG HẢI

Luật BHXH năm 2024 đã luật hóa và bổ sung các trường hợp NLĐ nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau (điểm a, c, đ, Khoản 1 và điểm b, Khoản 2 Điều 42), bao gồm: Điều trị khi mắc bệnh mà không phải bệnh nghề nghiệp - đây là trường hợp phổ biến nhất, đảm bảo NLĐ được hỗ trợ khi mắc các bệnh thông thường; Điều trị do bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người - việc bổ sung này thể hiện sự khuyến khích và hỗ trợ đối với những hành động nhân đạo, cao cả.

Một điểm rất quan trọng khác là việc sửa đổi quy định về chế độ ốm đau dài ngày. Theo đó, NLĐ có thể hưởng chế độ ốm đau trong một năm tối đa từ 30-70 ngày tùy theo điều kiện làm việc (nhóm ngành nghề, công việc...). Mức hưởng ban đầu vẫn là 75% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Đặc biệt, nếu sau khi hưởng hết thời hạn này mà NLĐ vẫn tiếp tục điều trị do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, họ sẽ được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức hưởng thấp hơn, phân hóa theo thời gian đóng BHXH bắt buộc: Bằng 65% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nếu đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 30 năm trở lên; bằng 55% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nếu đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; bằng 50% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nếu đã đóng BHXH bắt buộc dưới 15 năm.

Quy định này thể hiện sự công bằng, khuyến khích NLĐ tham gia BHXH lâu dài; đồng thời đảm bảo mức hỗ trợ tối thiểu cho những người không may mắc bệnh nặng, cần điều trị kéo dài.

BAN CTBĐ-CTXH