Miền Bắc: Sương mù gia tăng, du khách lo lắng

Dịp cuối tuần, nhiều du khách ở Hà Nội có nhu cầu hoặc kế hoạch đi chụp ảnh mùa hoa cải và hoa mận ở Mộc Châu. Tuy nhiên, sương mù gia tăng, mưa giăng khắp lối khiến du khách lo ngại an toàn giao thông khi di chuyển đến các địa phương.

Sương mù dày đặc trên Quốc lộ 6 ngày 7-2. Ảnh: ĐỨC ANH

Thông tin từ nhiều người dân ở các tỉnh như Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai… thuộc khu vực Tây Bắc bộ cho biết, trong các ngày 6 và 7-2, nhiều nơi xuất hiện sương mù dày đặc.

Tại Hà Nội, về đêm và sáng sớm những ngày qua cũng liên tục có mưa phùn kèm sương mù, trời rét đậm. Đến chiều 7-2, nhiệt độ Hà Nội chỉ còn 15 độ C, dự báo sẽ giảm dần về mức thấp nhất là 10 độ C vào sáng 10-2.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, sương mù thường gia tăng vào các thời điểm trước và sau mỗi đợt không khí lạnh cường độ mạnh xuất hiện vào mùa xuân (nhất là thời điểm giao mùa).

Tại các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình… sương mù kèm mưa phùn đã khiến Quốc lộ 6 từ Hà Nội lên Tây Bắc bị trơn trượt, ảnh hưởng giao thông, một số vụ tai nạn đã xảy ra, các loại phương tiện phải di chuyển chậm.

CSGT huyện Mai Châu cử lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông trên Quốc lộ 6. Ảnh: Công an huyện Mai Châu

Công an tỉnh Sơn La đề nghị các phương tiện giảm tốc độ khi di chuyển qua địa phận huyện Vân Hồ và thị xã Mộc Châu, cẩn trọng quan sát để tránh tai nạn giao thông do thiên tai.

Tại các huyện Mai Châu và Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình), sương mù cũng phủ dày đặc dọc Quốc lộ 6, nhất là tại đoạn đèo như Thung Khe, làm giảm tầm nhìn của lái xe.

Công an huyện Mai Châu đã triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát và bố trí cán bộ hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông an toàn trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn.

Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị các tài xế chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy tắc lái xe an toàn khi di chuyển trên đường, nhất là các đoạn đèo dốc.

Dự báo trong hai ngày cuối tuần này, lượng phương tiện từ Hà Nội di chuyển trên Quốc lộ 6 lên Hòa Bình và Sơn La gia tăng mạnh.

Lý do là hiện nay, khu du lịch Mộc Châu đang vào mùa hoa năm 2025 (hoa cải, hoa mận) nên nhu cầu tham quan, chụp ảnh dịp cuối tuần của khách du lịch tăng cao.

Mùa hoa mận Mộc Châu

Trao đổi với PV Báo SGGP, anh Nguyễn Hữu Tuấn, một du khách ở Hà Nội cho biết, gia đình anh đã lên kế hoạch đến Mai Châu và Mộc Châu để chụp ảnh vào ngày 8 và 9-2, nhưng sau khi tham khảo các nguồn tin, thấy rằng việc lưu thông trên Quốc lộ 6 vào thời điểm này không an toàn do sương mù, nhất là ban đêm, tầm nhìn chỉ còn vài chục mét. Do đó, gia đình anh đã lùi lịch trình đến giữa tuần sau.

Tương tự, nhiều du khách khác đã lên kế hoạch đi chơi ở Mộc Châu ngày 8 và 9-2, nhưng vì thời tiết, có thể phải lùi lịch trình hoặc tạm hoãn kế hoạch.

PHÚC HẬU