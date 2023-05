Miền Nam mát mẻ nhiều mưa, miền Bắc đón nắng nóng đợt mới

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, tính đến 15 giờ ngày 27-5, ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; một số nơi có mưa trên 70mm như: Phan Lâm (Bình Thuận) 109mm, Ya Ly 1 (Kon Tum) 82mm, Eah Ding (Đắk Lắk) 82mm, EaSup (Đắk Lắk) 80mm, Đức Hòa (Long An) 73mm, Khánh Bình (Khánh Hòa) 71mm... Từ chiều 27 đến 29-5, ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 60-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Từ chiều 27-5 đến ngày 29-5, ở khu vực Nam Trung bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ. "Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo", cơ quan khí tượng dự báo.

Còn ở phía Bắc, sau gần một tuần dịu mát, từ ngày 29-5, đợt nắng nóng mới lại bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung, do tác động trực tiếp của rìa Đông Nam vùng thấp nóng ở châu Á. Cụ thể, ngày 29-5, vùng nắng nóng chỉ ảnh hưởng ở khu vực Tây Bắc bộ và vùng núi phía Tây của Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ (nhiệt độ cao nhất là hơn 36oC). Từ ngày 30-5, vùng nắng nóng phát triển ra diện rộng, bao phủ Bắc bộ và hai khu vực Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ (nhiệt độ cao nhất có thể hơn 39oC).

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ thiếu điện, thiếu nước tưới, cháy rừng… có thể tái diễn do nắng nóng.