Miền Nam nắng nóng, xâm nhập mặn tăng dần

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, khu vực Nam bộ trong những ngày qua phổ biến không mưa (chỉ một vài nơi có mưa nhưng lượng mưa rất nhỏ với mức dưới 5mm), các ngày khác có nắng với nhiệt độ cao nhất 31-34oC, một số ngày tại Đồng Phú (Bình Phước), Biên Hòa (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương) có nhiệt độ cao nhất đạt trên 35oC.

Do đó, mực nước ở các trạm hạ lưu và trung lưu sông Mê Công đang xuống dần tới mức thấp hơn trung bình nhiều năm (giai đoạn 2012-2022) 0,35-0,7m. Trong khi mực nước thủy triều ở Nam bộ có xu thế tăng dần. Mực nước cao nhất tuần tại trạm Vũng Tàu là 3,96m (ngày 8-2). Xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế tăng dần vào cuối tuần.

Từ các dữ liệu quan trắc, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định, từ ngày 11 đến 20-2, ở thượng nguồn sông Mê Công và khu vực Nam bộ sẽ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 23- 26oC, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 32-35oC, riêng miền Đông nhiệt độ có nơi hơn 35oC.

Mực nước thủy triều trạm tại Vũng Tàu: Đỉnh triều từ ngày từ ngày 16 đến 20-2 sẽ dao động ở mức 3,7-3,98m. Do đó, xâm nhập mặn ở ĐBSCL tiếp tục tăng. Xâm nhập mặn vùng ĐBSCL trong mùa khô 2022-2023 ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

“Các đợt xâm nhập mặn có xu thế gia tăng, bắt đầu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, dân sinh tập trung trong tháng 2 và 3. Các địa phương ở vùng ĐBSCL cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn để có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn” - cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam đề nghị.