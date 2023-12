Miền Nam nóng rát bất thường

Nhiều nơi ở miền Nam hôm nay nóng rát bất thường

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 12-12, nhiều trạm đo tại TPHCM và Nam bộ đo được nền nhiệt cao nhất lên tới 34-35oC. Trời nắng nóng rát kèm không khí kém hơi ẩm, khiến người đi đường có cảm giác rát da, oi bức.

Nguyên nhân do một rãnh áp cao ở khu vực Bắc Biển Đông gây ra. Tình trạng nắng nóng hoặc không khí oi nóng đột ngột lên cao cũng thường xuất hiện khi sắp có một khối khí lạnh di chuyển từ vùng khí lạnh xuống vùng khí nóng gây ra (chênh lệch áp suất).

Các chuyên gia khí tượng dự báo, tình trạng oi bức, nắng nóng ở TPHCM và Nam bộ sẽ còn duy trì đến ngày 21-12 tới. Cái nóng chỉ tạm “nguội” đi khi có rìa không khí lạnh ở miền Trung khuếch tán xuống miền Nam. Do đó, khoảng từ ngày 22 đến 25-12 (tức dịp Giáng sinh 2023), nền nhiệt thấp nhất ở TPHCM có thể giảm xuống khoảng 20oC.

Ở phía Bắc, từ ngày 17-12 bắt đầu có không khí lạnh. Nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm xuống còn 12-15oC. Tuy nhiên, miền Bắc sẽ nằm sâu trong tâm khối không khí lạnh khi có đợt không khí lạnh mạnh tăng cường vào ngày 21-12. Lúc này, nhiệt độ Hà Nội sẽ chỉ còn 8-11oC, Sa Pa (Lào Cai) còn 1-5oC, đỉnh Fansipan có xác suất 40% xảy ra băng giá.

Tin liên quan Miền Bắc sắp rét 3°C

VĂN PHÚC