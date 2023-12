Miền Nam se lạnh đêm Giáng sinh

Theo số liệu khí tượng, ngày 23-12, nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -0,4 độ C (tăng hơn so với ngày 22-12 chỉ -2,5 độ C). Nhưng tại đỉnh Fansipan (Sa Pa - Lào Cai) hôm nay, nhiệt độ lại -8 độ C (hôm qua là -7 độ C).

Hôm nay 23-12, băng giá vẫn xuất hiện ở Mù Cang Chải. Ảnh: Lù A Cu

Thông tin từ Mù Cang Chải (Yên Bái), chị Đỗ Minh Huệ, cán bộ Trạm khí tượng Mù Cang Chải cho biết, hôm nay, 23-12, Mù Cang Chải vẫn rất lạnh giá, trời quang mây. Băng giá ở Mù Cang Chải vẫn chưa tan hết và dự báo, còn xuất hiện ở huyện Trạm Tấu (Yên Bái).



Tại Hà Nội, đến trưa thời tiết vẫn lạnh cóng nếu đi ngoài đường mà không có găng tay, dù trời nắng chói chang.

Người dân Hà Nội ra đường nai nịt chống giá rét. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ngày 22 và 23-12 là đỉnh của đợt không khí lạnh cường độ mạnh này ở miền Bắc và miền Trung. Khi các đợt sóng không khí lạnh lan tỏa dần từ miền Bắc xuống miền Nam, tại Nam Trung bộ, trưa và chiều 23-12 đã gây ra mưa to gió lớn.



Trong khi tại TPHCM có gió mát, buổi chiều có mây nên trời không oi nóng như cách đây vài hôm. Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm còn 22,6 độ C, tạo cảm giác từ mát đến lạnh.

Dự báo đêm mai (đêm Giáng sinh 24-12), miền Bắc tiếp tục lạnh giá tê tái, miền Nam mát mẻ. Đây là điều kiện lý tưởng để người dân đi chơi lễ Noel và vui chơi cuối tuần.



Đến ngày 25-12, không khí lạnh bắt đầu suy yếu, miền Bắc sẽ tăng nhiệt (bớt lạnh giá hơn), còn miền Nam vẫn cảm nhận được dư âm của không khí lạnh, khả năng nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm, còn khoảng 21-22 độ C, một số trạm khí tượng gần Tây Nguyên có thể đo được nhiệt độ xuống 20 độ C.



Khi không khí lạnh mạnh ở phía Bắc suy yếu thì từ ngày 27-12 tới hết ngày 1-1-2024, nhiệt độ tại Đông Nam bộ sẽ tăng trở lại, cao nhất 35-36 độ C.

VĂN PHÚC