Miền Trung nỗ lực phòng chống cháy rừng

Miền Trung đang cao điểm mùa nắng nóng, nhiệt độ luôn ở mức 40oC, có nơi 41-42oC. Mới đây, một vụ cháy rừng bùng phát tại Hà Tĩnh khiến 15ha rừng trồng bị thiêu rụi. Trước tình hình này, các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đã gấp rút triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ rừng.