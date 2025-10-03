Miền Trung sau bão số 10: Tan hoang, trắng tay – nhưng không đơn độc

Miền Trung - dải đất gồng mình qua bao mùa giông bão – lại một lần nữa oằn mình trong đau thương. Cơn bão số 10 với sức gió dữ dội và hoàn lưu mưa lũ kéo dài, đã cuốn phăng những mái nhà, ruộng đồng, cuốn cả tiếng cười và cả những giấc ngủ bình yên của hàng trăm nghìn con người. Trong dòng nước lũ cuồn cuộn là ánh mắt thất thần, là những bàn tay trắng bấu víu vào nhau mà gượng dậy giữa hoang tàn.

Những con số thiệt hại có thể được ghi lại, nhưng không thể đong đếm được nỗi đau của người mất thân nhân, của những đứa trẻ đứng lặng trước lớp học đổ nát, của những mái nhà trơ trọi nền gạch lạnh. Miền Trung hôm nay tang thương, nhưng chưa bao giờ đơn độc. Bởi khi một phần thân thể Tổ quốc rướm máu, triệu trái tim cùng chung nhịp đập và hành động.

Không chờ nước rút, từng mệnh lệnh cứu trợ – khắc phục – hỗ trợ từ Trung ương lập tức đến hiện trường. Cả hệ thống chuyển sang chế độ “phản ứng nhanh” – từ cứu nạn, cứu trợ đến nối lại điện, nước, trường học, bệnh viện...

Từ Trung ương: Thủ tướng ban hành Công điện khẩn 178/CĐ-TTg, chỉ đạo:

- Không để dân thiếu đói, màn trời chiếu đất.

- Ưu tiên cứu nạn – cứu trợ – cấp phát thuốc men, nhu yếu phẩm.

- Khôi phục điện, nước, trường học, bệnh viện, tổ chức học tạm, khám chữa bệnh lưu động.

- Rà soát thiệt hại đến từng hộ, đề xuất ngân sách khẩn cấp dựng lại nhà, gia cố đê điều – hồ chứa.

Tại hiện trường: chạy đua khắc phục

Hà Tĩnh:

- Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên xuống địa bàn.

+ Dọn dẹp, dựng lại nhà, lập trạm y tế dã chiến.

+ Khắc phục 2.000 cột điện gãy, 427 điểm trường hư hại.

- Đề xuất hỗ trợ hơn 2.700 tỷ đồng khôi phục đê điều, trường học, y tế.

Nghệ An:

- Thiết lập 63 điểm cứu trợ, sơ tán hàng ngàn hộ dân.

+ Cấp phát lương thực, nước sạch, khám bệnh lưu động.

+ Xử lý khẩn đê sông Vinh vỡ 6m, gia cố điểm xung yếu.

Quảng Trị:

- Tăng cường lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích.

- Hỗ trợ tàu thuyền, khôi phục điện – hạ tầng vùng tốc mái, sạ

Khi miền Trung chìm trong bão lũ, các hoạt động cứu trợ lập tức được kích hoạt trên diện rộng. Không chờ lời kêu gọi chính thức, nhiều tổ chức, cá nhân đã chủ động vào cuộc – nhanh chóng, thầm lặng và hiệu quả.

Tính đến chiều ngày 2-10, tổng kinh phí hỗ trợ, cứu trợ bão số 10 đã lên tới khoảng 684 tỷ đồng, từ nhiều nguồn lực trong và ngoài hệ thống:

- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: 2 đợt cứu trợ, tổng cộng khoảng 5,5 tỷ đồng

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: tiếp nhận khoảng 673 tỷ đồng, đã phân bổ đợt 1: 265 tỷ đồng cho 17 tỉnh

- TP Hà Nội: hỗ trợ trực tiếp 55 tỷ đồng cho Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị

- Văn nghệ sĩ và cá nhân: quyên góp khoảng 5,35 tỷ đồng

Sau bão lũ, người dân cần chăn ấm, nước sạch, thuốc men, một mái tôn để che mưa, và hơn hết là niềm tin để đứng dậy. Mỗi sự sẻ chia – dù nhỏ – cũng là một tia hy vọng. Đừng đợi. Ngay từ bây giờ bạn có thể:

- Gửi vật phẩm thiết yếu: chăn, áo ấm, tôn lợp, thuốc men…

- Ủng hộ tài chính qua kênh chính thống: Hội Chữ thập đỏ, MTTQ Việt Nam, các quỹ địa phương…

- Tham gia tình nguyện: dựng nhà, dọn bùn, sửa đường…

TRUNG THU (tổng hợp) - Trình bày: MINH THƯ