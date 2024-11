Cầu Cồn Cùng (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị sụt trong trận lũ cuối tháng 10 vừa qua khiến người dân cảm thấy bất an khi qua lại.

Cầu Cồn Cùng dài gần 126m, rộng 3m, nối các bản Chuôn, Cây Bông, Bang đến bản Cồn Cùng. Hiện tại, phần mố cầu tiếp giáp bản Chuôn đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều mảng bê tông bị nứt toác, trụ cầu nằm trơ ra do đất đá bị xói lở mạnh (ảnh). Trên cầu, nhiều trụ lan can bị gãy đổ, gây mất an toàn giao thông.

MINH PHONG