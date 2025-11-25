"Mỗi việc tốt góp lại sẽ có một rừng hoa lan tỏa hương thơm"

Chiều 25-11, tại tỉnh An Giang, Cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố (An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nêu rõ, năm 2025, Cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, nhân viên cơ quan hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.

Các cơ quan trong cụm đã gắn kết chặt chẽ, thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, qua đó nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoạt động xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chào mừng hội nghị

“Mỗi tập thể, cá nhân lựa chọn làm một việc tốt góp lại, chúng ta có một rừng hoa việc tốt lan tỏa hương thơm, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành, địa phương và của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng khu vực phòng thủ.

Các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2026.

Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn cấp trên, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong năm 2025, Bộ Chỉ huy quân sự 5 tỉnh, thành phố có 188 tập thể và 318 cá nhân điển hình tiên tiến; khen thưởng thường xuyên, các nhiệm vụ, chuyên đề theo thẩm quyền cho 1.669 tập thể và 5.485 cá nhân.

NAM KHÔI