Công tác thi đua, khen thưởng là động lực khơi dậy tinh thần sáng tạo

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ nhất, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, muốn thực hiện được mục tiêu của thành phố trong giai đoạn tới, cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo.

Sáng 18-10, TP Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, TP Hải Phòng đặt mục tiêu là xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; trong đó công tác thi đua khen thưởng chính là một động lực quan trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết toàn dân, gắn chặt với quá trình phát triển của thành phố.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại đại hội

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ ấn tượng trước kết quả phát triển kinh tế, văn hóa của Hải Phòng trong thời gian qua, nhất là tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt 11,39%/năm; là địa phương duy nhất trong cả nước tăng trưởng hai con số 10 năm liên tiếp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa (năm 2025 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm trên 55%, dịch vụ chiếm trên 34% GRDP); thu ngân sách đạt trên 600.000 tỷ đồng; có nhiều đóng góp quan trọng cho bảo đảm an ninh tài chính, ngân sách quốc gia.

Với các thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện đó, năm 2025, Hải Phòng đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng".

Một tiết mục văn nghệ tại đại hội

“Những kết quả đáng tự hào mà Hải Phòng đạt được thời gian qua là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực chung của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố, trong đó phong trào thi đua yêu nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận định.

Trong 5 năm qua, Hải Phòng xuất hiện nhiều phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… Những phong trào này đã lan tỏa tinh thần thi đua đến từng khu dân cư, từng ngành, từng cấp, thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự đại hội

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực, với cách làm sáng tạo, lan tỏa tại địa phương, được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hải Phòng ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Trong nhiệm kỳ có 250 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; hơn 900 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 21.700 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu thông tin, những năm gần đây, Hải Phòng tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong các phong trào thi đua do Trung ương, Chính phủ phát động, đạt nhiều thành tựu toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực: tăng trưởng kinh tế hai con số, cải cách hành chính, phát triển đô thị hiện đại, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống nhân dân - khẳng định vị thế trung tâm động lực phát triển của vùng Duyên hải Bắc bộ và cả nước. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại đại hội Tại đại hội, ông Lê Tiến Châu đã phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề: Phát huy truyền thống Thành phố Cảng Anh hùng - Xứ Đông văn hiến, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030"; khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

ĐỖ TRUNG