"Món quà của cha" sẽ nối sóng "Cuộc đời vẫn đẹp sao" vào tháng 7 trên VTV3

Chiều 10-7, tại Hà Nội, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam đã họp báo ra mắt ê kíp sản xuất gồm đạo diễn Vũ Minh Trí; các diễn viên chính của phim: NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Minh Hòa, Hương Giang, Tuấn Tú, Ngọc Huyền, Huy Khánh...

Phim Món quà gặp cha xoay quanh cuộc sống của ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) cùng với 3 người con: con trai cả Nghĩa (Tuấn Tú), con gái thứ hai - Thảo (Ngọc Huyền) và con trai út Hiếu (Duy Khánh). Ông Nhân sống ở quê cùng với cậu con trai út, trong khi con trai cả đã lập gia đình và cô con gái đang học năm cuối thanh nhạc trên thành phố. Mỗi người con lại có những khó khăn, rắc rối và biến cố khác nhau khiến ông Nhân không lúc nào ngơi suy nghĩ. Tiếp tục lấy hình tượng người cha một mình nuôi các con khôn lớn cùng với bối cảnh nông thôn quen thuộc, nhưng lần này, đạo diễn Vũ Minh Trí mang đến cho khán giả những câu chuyện mới mẻ hơn, thú vị hơn nhưng cũng không kém phần cảm động. Bộ phim đưa ra góc nhìn chân thực khi không chỉ khai thác vấn đề khoảng cách thế hệ giữa cha con, mà còn thẳng thắn nhìn nhận, phân tích mối quan hệ giữa anh chị em trong gia đình.

Chia sẻ về nhân vật người cha lần này, NSƯT Võ Hoài Nam cho biết ông Nhân có nhiều điểm chung nhưng cũng có những điểm khác so với ông Sinh trong Hương vị tình thân. Cả 2 người cha đều có tình yêu thương vô bờ bến với các con, luôn hy sinh mọi thứ cho con nhưng ông Nhân phải gánh trách nhiệm dạy dỗ, bảo ban và chăm sóc cho ba đứa con thay vì chỉ một như trong Hương vị tình thân. Nam nghệ sĩ tâm sự khi tiếp tục vào vai một người cha, anh không sợ bị khán giả đánh giá “một màu” trong cách lựa chọn vai diễn, nhất là trong bối cảnh các diễn viên hiện nay đang nỗ lực để làm mới mình qua từng vai diễn. "Làm phim truyền hình không phải để so đo hay hơn thua với ai; làm phim là để in sâu vào nỗi nhớ của khán giả, mang đến cho khán giả những chiêm nghiệm về cuộc sống", NSƯT Võ Hoài Nam giãi bày.

Tái xuất với vai nam chính sau thời gian vắng bóng, Tuấn Tú không giấu được sự hào hứng. Tại sự kiện, Tuấn Tú gây chú ý khi cho biết nhân vật của mình yếu thế hoàn toàn trước "đàng gái", bao gồm cả vợ (Hương Giang) và mẹ vợ (NSND Minh Hòa). Bộ phim Món quà của cha được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả truyền hình trong mùa hè này.