Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s Ratings vừa công bố kết quả rà soát định kỳ đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank - HOSE: HDB), trong đó duy trì các mức xếp hạng chủ chốt và nâng Triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

Cụ thể, Moody’s tiếp tục giữ nguyên Xếp hạng Tiền gửi Nội tệ và Ngoại tệ dài hạn cũng như Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn của HDBank ở mức B1. Điều này phản ánh nền tảng tài chính ổn định và năng lực vận hành bền vững.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh Triển vọng lên “Tích cực” được Moody’s đưa ra trên cơ sở kỳ vọng HDBank sẽ tiếp tục củng cố năng lực tài chính thông qua lộ trình tăng vốn chủ sở hữu, song hành với việc duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ. Những yếu tố này được đánh giá sẽ giúp ngân hàng nâng cao bộ đệm vốn và khả năng hấp thụ rủi ro trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa qua, HDBank cũng đã thông qua kế hoạch nâng mạnh vốn chủ sở hữu từ 78.286 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 110.088 tỷ đồng, tăng 41%.

Theo Moody’s, "Tổ chức này có thể xem xét nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng nếu HDBank thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới". Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị rủi ro của HDBank.

Việc nâng triển vọng xếp hạng sẽ góp phần nâng cao uy tín của HDBank trên thị trường tài chính quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi để ngân hàng mở rộng hợp tác, tiếp cận nguồn vốn và gia tăng năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trước đó, vào tháng 5-2025, HDBank đã được Moody’s Ratings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm lên nhóm cao nhất trong số các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Kết thúc quý 1-2026, HDBank tiếp tục giữ vững quỹ đạo tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. ROE tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 24,29%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%, tăng mạnh so với mức 14,32% cùng kỳ và cao top đầu thị trường.