MSR bứt phá năm 2026: Lợi nhuận tăng mạnh, củng cố nguồn tiền dài hạn cho MSN

Masan High-Tech Materials (UpCOM: MSR) đang ghi nhận bước ngoặt rõ nét trong năm 2026 khi đồng thời hưởng lợi từ chu kỳ giá vonfram thuận lợi và hiệu quả vận hành ngày càng cải thiện. Quý 1-2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 537 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ 222 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước đến nay.

Đà tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục nối dài sang quý 2. Theo ước tính sơ bộ dựa trên kết quả tháng 4, lợi nhuận quý 2-2026 của MSR có thể đạt khoảng 690 tỷ đồng. Nửa cuối năm được kỳ vọng còn tích cực hơn khi sản lượng quặng xử lý phục hồi và tăng mạnh hơn từ quý 3 sau điều chỉnh giấy phép khai thác 28 triệu tấn. Những tín hiệu này cho thấy MSR đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nơi lợi nhuận, dòng tiền và bảng cân đối kế toán cùng cải thiện.

Quan trọng hơn, với Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), sự bứt phá của MSR không chỉ bổ sung lợi nhuận hợp nhất, mà còn mở rộng thêm một nguồn tạo tiền dài hạn bên cạnh nền tảng tiêu dùng – bán lẻ.

Khoảng trống nguồn cung toàn cầu và vị thế ngày càng rõ nét của MSR

Vonfram là kim loại chiến lược có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực như bán dẫn, điện tử công suất cao, quốc phòng, năng lượng và sản xuất công cụ chính xác. Tuy nhiên, nguồn cung toàn cầu trong nhiều năm qua phụ thuộc lớn vào Trung Quốc.

Khi Trung Quốc chuyển sang ưu tiên nhu cầu nội địa, kiểm soát xuất khẩu và bảo vệ tài nguyên chiến lược, nguồn cung dành cho thị trường quốc tế trở nên hạn chế hơn. Điều này tạo ra khoảng trống ngày càng rõ rệt, buộc các chuỗi cung ứng toàn cầu phải tìm kiếm những nhà cung cấp thay thế có độ tin cậy cao hơn.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo

Trong bối cảnh đó, Masan High-Tech Materials sở hữu lợi thế đáng kể nhờ mỏ Núi Pháo (một trong những mỏ vonfram lớn ngoài Trung Quốc) cùng chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu. Đây là lợi thế hiếm có, bởi không nhiều doanh nghiệp trên thế giới vừa sở hữu tài nguyên đầu vào, vừa có năng lực tinh luyện và thương mại hóa sản phẩm ở quy mô lớn.

Theo các số liệu ngành được doanh nghiệp công bố trước đó, MSR hiện nắm khoảng 21% nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc trong giai đoạn gần đây. Khi thế giới ngày càng chú trọng đa dạng hóa chuỗi cung ứng, vai trò của những doanh nghiệp như MSR được đánh giá ngày càng cao.

Moong khai thác

Điểm quan trọng là MSR không chỉ bán nguyên liệu thô. Việc sở hữu chuỗi chế biến sâu giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng tốt hơn, kiểm soát chất lượng tốt hơn và có khả năng hưởng lợi lớn hơn khi chu kỳ giá hàng hóa đi lên.

Giá APT tăng mạnh, lợi nhuận bước vào giai đoạn bứt phá

Giá vonfram lập đỉnh 12 năm, thế giới bước vào cuộc đua vàng đen mới

Động lực lớn nhất của chu kỳ mới đến từ mặt bằng giá APT tăng mạnh trong thời gian qua. Trong quý 1-2026, giá APT bình quân đạt 1.865 USD/mtu. Đến ngày 31-3-2026, giá APT đạt 3.150 USD/mtu, cao hơn đáng kể so với kịch bản năm 2026 của MSR.

APT là sản phẩm trung gian quan trọng trong chuỗi giá trị vonfram, do đó diễn biến giá APT có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của MSR. Nhờ điều kiện thị trường thuận lợi cùng hiệu quả vận hành cải thiện, doanh thu quý 1-2026 đạt 2.993 tỷ đồng, tăng 114,9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu APT đạt 2.445 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ và tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Điểm đáng chú ý là lợi nhuận tăng mạnh không chỉ đến từ giá hàng hóa, mà còn đến từ hiệu quả nội tại của doanh nghiệp. Biên EBITDA quý 1 đạt 35,1%, tăng 540 điểm cơ bản so với cùng kỳ, phản ánh tác động tích cực từ kiểm soát chi phí, cải thiện thu hồi vonfram và fluorspar, cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đây là đặc điểm quan trọng của ngành khai khoáng: khi giá bán tăng trong khi chi phí cố định được kiểm soát, lợi nhuận thường tăng nhanh hơn doanh thu. Vì vậy, nếu mặt bằng giá APT tiếp tục duy trì thuận lợi, dư địa tăng trưởng lợi nhuận của MSR trong các quý tới vẫn còn đáng chú ý.

Từ chu kỳ hàng hóa đến nguồn tạo tiền dài hạn cho MSN

Sau quý 1 bứt phá, kết quả sơ bộ quý 2-2026 tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực khi lợi nhuận ước đạt khoảng 690 tỷ đồng. Đồng thời, nửa cuối năm được kỳ vọng mạnh hơn nhờ sản lượng quặng xử lý tăng lên sau khi giấy phép khai thác 28 triệu tấn được điều chỉnh, giúp công suất tiếp tục cải thiện từ quý 3.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials

Song song với tăng trưởng lợi nhuận, doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tạo dòng tiền mạnh hơn và giảm đòn bẩy tài chính nhanh hơn. Theo cập nhật mới nhất, tỷ lệ nợ ròng/EBITDA của MSR được kỳ vọng giảm từ 3,5 lần trong quý 1-2026 xuống còn khoảng 1,7 lần vào cuối năm 2026. Với giả định giá APT duy trì bình quân trên 1.500 USD/mtu, công ty đặt mục tiêu đạt trạng thái tiền mặt ròng dương sớm nhất vào giữa năm 2027, hoặc thận trọng hơn là cuối năm 2028.

Điều này có ý nghĩa lớn đối với nhà đầu tư. Khi một doanh nghiệp hàng hóa chuyển từ giai đoạn tái cơ cấu sang tạo tiền mạnh, chi phí lãi vay giảm xuống và bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn, thị trường thường có xu hướng đánh giá lại giá trị doanh nghiệp theo hướng tích cực hơn.

Ngoài ra, Masan cũng đã công bố kế hoạch chuyển niêm yết MSR sang HOSE nhằm mở rộng cơ sở cổ đông, cải thiện thanh khoản và gia tăng khả năng tiếp cận dòng vốn tổ chức. Đây có thể là bước đi quan trọng để phản ánh đầy đủ hơn giá trị nội tại của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Đối với MSN, khi sở hữu phần lớn lợi ích kinh tế tại MSR, sự bứt phá của mảng vật liệu công nghệ cao không chỉ đóng góp vào lợi nhuận hợp nhất, mà còn giúp đa dạng hóa nguồn tạo tiền ngoài nền tảng tiêu dùng – bán lẻ.