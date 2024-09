Một thanh niên tử vong sau va chạm với xe cứu hộ, cứu nạn

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TH

Vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 24-9, tại ngã tư đường Trần Phú và Lý Thái Tổ (phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hộ, cứu nạn và xe máy khiến một thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 81B3... do anh T.M.T. (sinh năm 1994, trú tại phường Trà Bá, TP Pleiku) điều khiển đang lưu thông trên đường Lý Thái Tổ hướng về đường Lê Thánh Tôn. Khi đến vị trí trên, đã xảy ra va chạm với xe cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) mang biển kiểm soát 81A... (chưa rõ người điều khiển).

Vụ va chạm khiến anh T.M.T. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an TP Pleiku có mặt tại hiện trường để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

HỮU PHÚC