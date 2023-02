Một trưởng công an phường ở Quảng Nam tử vong trong tư thế treo cổ

Ngày 27-2, lãnh đạo phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân Trưởng Công an phường này chết trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một số người dân địa phương phát hiện ông N.H.A., Trưởng Công an phường Điện An tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà xe của trụ sở công an phường này.

Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền phường Điện An cùng Công an thị xã Điện Bàn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm để phục vụ điều tra.

Theo chính quyền địa phương, những ngày qua ông A. không có biểu hiện gì lạ, vẫn đến cơ quan làm việc bình thường. Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.