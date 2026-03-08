Một tuần, Mỹ và Israel tấn công hơn 3.000 mục tiêu tại Iran

Ngày 7-3 đánh dấu 1 tuần Mỹ và Israel không kích Iran. Hiện các vụ không kích quy mô lớn do Israel tiến hành tiếp tục làm rung chuyển thủ đô Tehran của Iran. Phía Iran tuyên bố sẽ không đầu hàng và có nhiều đòn đáp trả, bất chấp lời đe dọa của Mỹ, sẽ tăng cường tấn công đến khi Iran hạ vũ khí.

Sân bay Mehrabad của Iran bị Israel tấn công. Ảnh: X

Theo CNN, quân đội Israel cho biết đã sử dụng hơn 80 chiến đấu cơ để tiến hành “làn sóng tấn công quy mô lớn” nhằm vào các mục tiêu tại Tehran. Các vụ nổ được ghi nhận ở nhiều khu vực trong thành phố chỉ vài giờ sau khi các đoạn video cho thấy sân bay Mehrabad bốc cháy dữ dội.

Về phía Mỹ, theo Fox News, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W.Bush đã hoàn tất đợt huấn luyện tổng hợp và “dự kiến sẽ sớm được triển khai” tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Đây là tàu sân bay thứ ba của Mỹ được triển khai gần vùng Vịnh, sau 2 tàu USS Gerald R.Ford và USS Abraham Lincoln. Trên không, Mỹ đã điều động hơn 100 chiến đấu cơ từ các căn cứ ở Mỹ và châu Âu.

Ngoài ra, 12 tiêm kích tàng hình F-22 được điều tới Israel và nhiều máy bay được tăng cường tới các căn cứ ở Jordan và Saudi Arabia. Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 3.000 mục tiêu tại Iran trong vòng một tuần qua. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch không kích lớn nhằm vào Iran, đồng thời đe dọa “phá hủy hoàn toàn” các khu vực và các nhóm trước đây không được coi là mục tiêu.

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này “sẽ không đầu hàng”. Iran cũng khẳng định không có kế hoạch đóng eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng nước này đã phong tỏa hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này.

Ngày 7-3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông, đồng thời cảnh báo tình hình tại khu vực này có thể vượt tầm kiểm soát khi xung đột lan rộng ra nhiều quốc gia.

Trong khi Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực, thì Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế. Các nước châu Âu cũng kêu gọi giảm leo thang căng thẳng và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo và năng lượng.

KHÁNH MINH tổng hợp