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Mưa dông, sét ở miền núi phía Bắc: 1 người tử vong, 1 người bị thương

SGGPO

Mưa dông xảy ra từ tối 25-6 đến ngày 26-6 tại khu vực miền núi phía Bắc đã làm 1 người tử vong và 1 người bị thương do sét đánh, hàng chục căn nhà bị hư hỏng và hơn 208ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

PHÚC HẬU - THY HOÀNG

Từ khóa

mưa giông sét đánh miền núi phía Bắc thiệt hại thiên tai

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