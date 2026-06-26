Mưa dông, sét ở miền núi phía Bắc: 1 người tử vong, 1 người bị thương

Mưa dông xảy ra từ tối 25-6 đến ngày 26-6 tại khu vực miền núi phía Bắc đã làm 1 người tử vong và 1 người bị thương do sét đánh, hàng chục căn nhà bị hư hỏng và hơn 208ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.