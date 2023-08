Mưa dông trở lại Nam bộ và Bắc bộ

Chiều 14-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng.

Tây Nguyên và Nam bộ vào chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Tuy nhiên, từ đêm 16 đến ngày 20-8, Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (khoảng ngày 18 và 19-8 có khả năng mưa vừa, mưa to, có mưa rất to và dông).

Tại Trung bộ, từ ngày 17 đến 19-8, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đến chiều 19-8, có mưa rào và dông rải rác; riêng Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn; khoảng ngày 19 đến 21-8, có khả năng mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông.