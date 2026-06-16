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Mưa lớn chiều 16-6, nhiều tuyến đường ở Thảo Điền ngập sâu

SGGPO

Cơn mưa lớn xuất hiện vào chiều 16-6 đã khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Thảo Điền (phường An Khánh, TPHCM) ngập nặng, gây khó khăn cho việc đi lại và làm ùn tắc giao thông cục bộ.

MINH HẢI - ĐÌNH DƯ

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