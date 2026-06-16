Mưa lớn chiều 16-6, nhiều tuyến đường ở Thảo Điền ngập sâu

Cơn mưa lớn xuất hiện vào chiều 16-6 đã khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Thảo Điền (phường An Khánh, TPHCM) ngập nặng, gây khó khăn cho việc đi lại và làm ùn tắc giao thông cục bộ.