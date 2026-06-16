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TPHCM cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

SGGPO

Ngày 15-6, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 304/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vào ngày 13-6.

LÂM NGUYÊN - THU HƯƠNG

Từ khóa

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Nghị quyết số 09 phát triển TPHCM kỷ nguyên mới Luật Đô thị đặc biệt thủ tục hành chính ngân sách nhà nước

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