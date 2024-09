Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường qua TP Biên Hòa

Theo đó, cơn mưa lớn bắt đầu vào lúc khoảng 17 giờ ngày 13-9 và kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Một số đoạn trên Quốc lộ 1, đoạn qua Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ngập sâu do đây là khu vực trũng, nước từ 2 đầu dốc trên quốc lộ và những khu dân cư ven đường tràn ra nên gây ngập.

Trên Quốc lộ 51, có nhiều đoạn mưa ngập hơn nửa mét khiến nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ.

Mưa lớn gây ngập nặng trên Quốc lộ 1K. Ảnh: VĂN PHONG

Tại Quốc lộ 1K qua phường Hóa An, TP Biên Hòa, do mưa lớn gây ngập nặng nên nhiều xe ô tô phải đậu lại 2 bên đường chờ nước rút, còn người đi xe máy phải dắt bộ qua điểm ngập hoặc chọn cách rẽ vào những tuyến đường khu dân cư để chọn hướng di chuyển khác. Một số xe ô tô, xe máy bị chết máy khi cố vượt qua đoạn ngập nặng.

Ngoài ra, một số khu vực khác tại phường Trảng Dài, phường Long Bình thuộc TP Biên Hòa cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ.

Mưa lớn gây kẹt xe trên Quốc lộ 1K. Ảnh: VĂN PHONG

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, trong chiều và đêm qua (ngày 12-9) đến hôm nay, Đồng Nai có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 12-9 đến 13 giờ ngày 13-9 tại một số nơi như sau: Đak Lua 55mm; Phước Bình 60mm; Phú Thạnh 35mm.

Hiện các huyện: Long Thành, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Định Quán có mưa to đến rất to và vẫn đang tiếp tục mưa. Và từ chiều tối 13 đến ngày 15-9, Đồng Nai có khả năng mưa diện rộng, với thời tiết nhiều mây, rải rác có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ chiều tối 13-9 đến ngày 15-9 trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 50-90mm, có nơi trên 90mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, những khu vực ven sông, kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

HOÀNG BẮC