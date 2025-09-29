Mưa lớn nhiều nơi, đề phòng sạt lở, ngập lụt

Lúc 5 giờ ngày 29-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18.6 độ Vĩ Bắc, 105.4 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 10, tại các trạm ghi nhận: Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13, nước dâng do bão 1,6m; Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 11; Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12

Dự báo hướng đi và vị trí của bão số 10 lúc 5 giờ sáng 29-9. Ảnh: TT DBKTTVQG

Dự báo trong 12 giờ tới, diễn biến bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển 20-25km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Lúc 16 giờ chiều nay, vị trí bão 19,7N-102,8E, trên khu vực Thượng Lào. Cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu)

Dự báo tác động của bão: sẽ gây gió mạnh, sóng lớn, nước dâng. Khu vực trên biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 6–8, gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 12; sóng cao 3–5m, biển động rất mạnh; Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 2–4m, biển động mạnh.

Trên đất liền, khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh gió cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 13. Khu vực Quảng Ninh – Thanh Hóa gió cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Nước dâng do bão gây ngập lụt ven biển khiến khu vực ven biển và các đảo các tỉnh từ Hải Phòng – Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn trong sáng 29-9.

Dự báo trong ngày 29–30-9, Đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La – Lào Cai, Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa lớn với tổng mưa 150–250mm, có nơi hơn 400mm. Các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Quảng Trị có mưa 100–200mm, có nơi >300mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn (>200mm/3h).

Theo TT DBKTTVQG