Muôn nẻo bạc bài

Muốn chơi thứ gì, bao nhiêu cũng có

TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) nhỏ nhắn, bình yên bên vịnh biển Tây Nam. Khoảng 8 giờ sáng, P.T.Thắng (47 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh, Rạch Giá) tà tà tấp xe máy rồi thong thả vào quán cà phê ven bờ biển gọi thức uống và đồ ăn sáng. Ăn xong, Thắng rót cà phê, châm điếu thuốc rồi bắt đầu “chốt sổ” chuyển tiền cho các con bạc trúng “đề” từ chiều tối hôm trước. Quy trình chốt sổ, trả tiền kéo dài vài tiếng đồng hồ tới tận trưa.

Đánh số đề là loại hình cờ bạc lâu đời và dễ chơi nhất. Số đề ăn theo xổ số kiết thiết của nhà nước, nhưng tỷ lệ thắng cược cao hơn, phổ biến ở mức 1 ăn 80, tức là bỏ ra 1.000 đồng, nếu trúng sẽ được 80.000 đồng. Một ngày, sẽ có từ 6-8 lần quay số từ Nam chí Bắc. Người đánh đề sẽ chọn 2-3 con số sau cùng mỗi lô để đánh. Phổ biến là đánh bao lô, bao đài, tức là bao toàn bộ các lô của các tỉnh, thành phố có xổ số trong ngày hôm đó. Thầu đề sẽ khuyến mãi với mức tuy xổ 18 lô, nhưng chỉ thu tiền 15 lô. Phần “cò” ghi đề nếu khách đánh số đầu (tức giải 8) sẽ hưởng 10% hoa hồng, bao lô thì sụt xuống còn 3%-5% tùy thầu.

Đối tượng chơi số đề thì “bao la bát ngát”, từ tiểu thương, buôn gánh bán bưng, phụ hồ, tạp vụ, xe ôm… tới đại gia đều có. Ai cũng biết là khó tìm ra người nào giàu có, sắm xe hơi, nhà lầu bằng tiền trúng số đề. Biết là vậy, nhưng thực tế vẫn còn nhiều người mơ giấc mộng thiên đường! Bởi lẽ, theo suy nghĩ của những người này, hình thức “đánh xiên, số đá” dễ trúng hơn!

Ông Lê Văn Châu (62 tuổi, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết: “Mua vé số truyền thống thì không biết sẽ trúng giải nào. Còn chơi đề thì người ta dự đoán được số tiền mình trúng số. Thực sự, tôi không nhớ “đánh xiên, số đá” có tự bao giờ. Nhưng, hình thức này đang thu hút khá nhiều người chơi. Người ta chơi cả ngày lẫn đêm. Ban ngày là các đài xổ số ở miền Nam và ban đêm là đài xổ số Hà Nội”.

Cờ bạc cũng… chuyển đổi số

Ngoài số đề, các “trùm” số thường kiêm luôn thầu cá độ bóng đá. Những tay có máu mê đỏ đen theo quả bóng tròn sẽ không phân biệt giải lớn hay nhỏ, quy mô quốc gia hay châu lục, chỉ cần “cò” cho “kèo” (tức tỷ lệ cá cược) là “xuống tiền”. Hiện các trang quảng cáo cá độ qua mạng nhan nhản trên Internet chỉ là loại “se sẻ, cò con”, đại gia thứ dữ sẽ được cấp tài khoản để vào trang web riêng của nhà cái. Hình thức này đang thu hút rất nhiều người tham gia, dù công an đã triệt phát nhiều lần nhưng vẫn không giảm.

Để đối phó với công an, không còn cảnh ghi phơi đề lộ liễu nữa. “Cò” số đề, bóng đá bây giờ nhắn tin, nội dung không khác gì mật mã, dân không rành sẽ không tài nào hiểu được. Chẳng hạn, MB24-50 được hiểu là “bao lô miền Bắc số 24 - mỗi con 50.000 đồng”. Sau khi chung tiền, toàn bộ tin nhắn sẽ được xóa sạch. Kể cả khi thầu lớn nhất bị bắt, cũng ít rủi ro cho đàn em.

Đánh bài, đá gà cũng ứng dụng kỹ thuật số, từ đó ít khi có kiểu tụ tập trong lùm, trong bụi, núp vườn trái cây hay ra giữa đồng để sát phạt nhau. 2 con gà đá với nhau sẽ được livestream trực tiếp tới con bạc. Tiền ăn thua chuyển qua Internet banking trong vòng một nốt nhạc. Cơ quan chức năng muốn bắt các nhóm này sẽ rất khó. Ngoài những hình thức cờ bạc vừa nêu, các đối tượng cầm đầu còn sáng tạo ra nhiều loại hình cờ bạc khác, phần lớn đều do người Trung Quốc tổ chức điều hành với máy chủ đặt ở Campuchia. Đây là loại cờ bạc qua app (ứng dụng) trên thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng, laptop…).

Ông N. (62 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) là một con bạc vừa giải nghệ do phá sản. Ông N. cay đắng chia sẻ: “Mình thua sạch 2 căn nhà, vợ bỏ đi, con cái ghẻ lạnh, bạn bè xa lánh, bản thân phải đi làm thuê kiếm sống hàng ngày vì cờ bạc qua app”. Theo ông N., để chơi loại này rất đơn giản, chỉ cần tải app, đăng ký thông tin, xác nhận tài khoản ngân hàng để chuyển tiền đi - nhận tiền về rồi đăng nhập vào là chơi được. Có cả trăm hình thức đánh bạc được các app bày ra. Từ chẵn - lẻ, tài - xỉu (lớn - nhỏ), rồng - cọp - bầu - cua tới đá bóng, đá gà, boxing ảo đều có đủ. Tùy theo app, số tiền đặt cược tối thiểu 20.000-50.000 đồng, tối đa là… không có giới hạn.

Thò vòi bạch tuộc tổ chức đánh bạc trong nước

Thời gian qua, công an các tỉnh An Giang, Kiên Giang phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia triệt phá một loạt cơ sở kinh doanh tổ chức đánh bạc lậu do người Trung Quốc đứng phía sau điều hành. Các cơ sở này dụ dỗ, chiêu mộ rồi ép buộc ít nhất 600 lao động Việt Nam làm việc 16-18 tiếng mỗi ngày với tiền công rẻ mạt. Khi được giải cứu đưa về nước, nhiều lao động cho biết mình được chủ người Trung Quốc hướng dẫn rồi hàng ngày ngồi trước máy tính kiểm soát người chơi bạc qua mạng Internet. Tất cả con bạc hầu hết đều là người Việt Nam.