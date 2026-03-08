Mỹ, Israel tấn công các kho dầu của Iran

Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các kho dự trữ dầu và nhiên liệu tại thủ đô Tehran của Iran vào tối 7-3 (giờ địa phương), đánh dấu lần đầu tiên cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo bị tấn công kể từ khi xung đột bùng phát.

Ngọn lửa bốc cao gần một kho chứa xăng dầu ở phía Đông Bắc Tehran. Ảnh: CNN

Theo tờ Times of Israel, các cuộc tấn công ngày 7-3 đã nhắm vào các kho nhiên liệu quốc gia tại Tehran, trong đó khoảng 30 bể chứa dầu đã trở thành mục tiêu. Chiến dịch do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện, được mô tả là bước mở rộng các hoạt động nhằm vào cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 7-3 xác nhận, một kho dầu ở khu vực phía Nam Tehran, gần tổ hợp nhà máy lọc dầu chính của thủ đô, đã bị tấn công trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Hãng thông tấn bán chính thức của Iran ILNA cho biết, nhà máy lọc dầu không bị hư hại.

Trong khi đó, Công ty Lọc và Phân phối dầu quốc gia Iran xác nhận, cơ sở hạ tầng năng lượng trong nước đã bị tấn công trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Một số kho chứa dầu ở Tehran và tỉnh Alborz bị trúng tên lửa và bốc cháy.

Để đáp trả, cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Haifa (Israel). Trong một tuyên bố, IRGC cho biết nhà máy lọc dầu Haifa đã trúng tên lửa Kheibarshekan.

Đại sứ quán Mỹ tại t hủ đô Baghdad của Iraq bị tấn công. Ảnh: BBC

Cũng trong tối 7-3, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa.

Theo các nguồn tin an ninh, 4 quả rocket được phóng về phía khu vực Vùng Xanh – khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad, nơi đặt trụ sở của Đại sứ quán Mỹ. Hệ thống phòng thủ của Mỹ đánh chặn 3 quả, trong khi 1 quả rơi xuống khu vực trống trong khuôn viên đại sứ quán. Tất cả các rocket đều đã bị vô hiệu hóa.

Đây cũng là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kéo theo nhiều diễn biến căng thẳng lan rộng trong khu vực.

KHÁNH HƯNG