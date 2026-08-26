Mỹ tạm dừng lịch hẹn visa di dân trên toàn cầu

Ngày 25-8 (giờ địa phương), Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng các cuộc hẹn cấp thị thực (visa) di dân tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc điều chỉnh lịch hẹn được triển khai để phục vụ chương trình đào tạo chuyên sâu cho các viên chức lãnh sự.

Ảnh minh họa về thủ tục cấp visa Mỹ. Ảnh: ARQ

Theo báo chí Mỹ, động thái mới nhất nhằm siết chặt chính sách nhập cư. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình đào tạo nhằm bảo đảm các viên chức có thể đánh giá hồ sơ một cách toàn diện và nhất quán, trong đó chú trọng xác định những người có khả năng phụ thuộc vào các chương trình trợ cấp của Chính phủ Mỹ. Những người đã được bố trí lịch phỏng vấn sẽ bị hủy hoặc điều chỉnh lịch.

Trước đó, ngày 21-8, một thẩm phán liên bang tại New York bác bỏ chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, theo đó đình chỉ cấp thị thực di dân đối với công dân 75 nước. Thẩm phán Jeannette Vargas cho rằng chính sách do Ngoại trưởng Marco Rubio ban hành vượt quá thẩm quyền và vi phạm luật nhập cư liên bang khi từ chối cấp thị thực dựa trên quốc tịch.

Washington nhấn mạnh biện pháp mới nhất là tạm dừng và điều chỉnh lịch hẹn phỏng vấn visa trên phạm vi toàn cầu, không phải lệnh cấm visa mới đối với công dân tất cả các nước.

HUY QUỐC