Nam bộ chiều và tối có mưa, có nơi mưa to

Chiều tối 2-5, Nam bộ nhiều nơi có mưa. Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2-5, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. Đặc biệt, ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, thời tiết tại Hà Nội ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 23-25 độ C vào ban đêm và 29-31 độ C vào ban ngày.

Phía Tây Bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 23-26 độ C vào ban đêm và 30-33 độ C vào ban ngày.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất phía Bắc 31-34 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất phía Bắc 31-34 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C. Trên biển, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đang có mưa rào và dông.

Dự báo, ngày và đêm 2-5, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo TTXVN