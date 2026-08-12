Nam bộ giảm mưa trong ngày 12 và 13-8

Thời tiết Nam bộ được dự báo có xu hướng giảm mưa trong 2 ngày 12 và 13-8, sau đó mưa tăng trở lại từ ngày 14-8. Từ ngày 17 đến 21-8, khả năng xuất hiện mưa diện rộng, nhiều nơi mưa to.