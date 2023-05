Nam bộ sẽ mát dần, Bắc bộ nắng nóng khốc liệt

Theo báo cáo tình hình thời tiết cả nước tháng 5 do Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia công bố ngày 1-5, nền nhiệt trung bình tại các khu vực trên phạm vi cả nước sẽ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,0oC, riêng khu vực Tây Bắc bộ cao hơn 1,5oC.

Trong tháng 5-2023, lượng mưa tại khu vực Bắc bộ phổ biến ở mức thấp hơn 10-30% so với trung bình cùng thời kỳ; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cao hơn 5-10%; khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận và Tây Nguyên thấp hơn 5-15%; riêng khu vực Nam bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo các chuyên gia khí tượng, như vậy, miền Bắc sẽ đối mặt với tháng 5 nắng nóng khốc liệt và khô hạn.

Từ ngày 1-5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng dần về phía Đông. Từ ngày 2-5, khu vực Tây Bắc của Bắc bộ và vùng núi phía Tây khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện nắng nóng cục bộ. Khoảng từ ngày 4 đến 7-5 sẽ có nắng nóng diện rộng, dự báo nhiệt độ 39-40oC.

Từ nửa cuối tháng 5-2023, nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1oC, số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng bắt đầu hoạt động từ khoảng giữa tháng 5, mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực, nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam bộ.