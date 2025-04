Nam bộ tạm giảm nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Cụ thể, tại khu vực Trung bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng gay gắt trong ngày 23-4. Theo ghi nhận lúc 13 giờ hôm nay, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35-37 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 37 độ C.

Một số điểm có nhiệt độ cao điển hình như Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,2 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,7 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,4 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13h ở mức thấp, phổ biến 50-55%.