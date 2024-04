Từ năm 1993, năm đầu tiên thực hiện thống kê kiều hối cho đến nay, nước ta đã đón nhận gần 210 tỷ USD kiều hối. Đây là một con số biết nói bởi nó tương đương với số vốn đầu tư nước ngoài đã giải ngân. Năm 2023 lượng kiều hối chuyển về TPHCM đã tăng vượt bậc, hơn 43% so với năm trước và tăng gấp ba lần so với nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho TPHCM. Đặc biệt, quý 1 năm nay kiều hối tiếp tục đổ về TPHCM tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái.