Nàng Bạch Tuyết phiên bản người đóng sắp ra rạp Việt

Snow White (Nàng Bạch Tuyết) là dự án do Walt Disney Studios sản xuất lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình kinh điển năm 1937, gắn liền với tuổi thơ hàng triệu khán giả. Chuyện phim theo chân Bạch Tuyết, nàng công chúa xinh đẹp bị mẹ kế ganh ghét và tìm cách hãm hại. Sau khi trốn thoát khỏi lâu đài, nàng lạc vào khu rừng sâu và kết bạn với chim muông, thú rừng cùng bảy chú lùn.

Nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn đặc biệt, Bạch Tuyết dần học cách đứng lên, dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi. Nàng trở thành người lãnh đạo thần dân vương quốc, trong công cuộc nổi dậy chống lại ách thống trị của Nữ hoàng độc ác, tàn bạo.

Câu chuyện về nàng Bạch Tuyết được thổi làn gió mới trong phiên bản phim người đóng

So với câu chuyện quen thuộc đã in hằn trong tâm trí khán giả, Snow White dưới bàn tay bộ đôi đạo diễn Erin Cressida Wilson và Greta Gerwig lại có sự khác biệt không nhỏ so với các phiên bản trước đó. Khi giờ đây, Bạch Tuyết ngoài sự lương thiện, nhân hậu đã không còn mong manh, yếu đuối. Thay vào đó, nàng công chúa trở thành biểu tượng của sự mạnh mẽ, dũng cảm và không sợ hãi đúng như lời vua cha răn dạy.

Rachel Zegler - nữ diễn viên thủ vai Bạch Tuyết - từng chia sẻ rằng: “Cô ấy sẽ không được Hoàng tử cứu và cũng không mơ mộng về tình yêu đích thực. Mục tiêu của cô ấy là trở thành nhà lãnh đạo, điều mà cô ấy biết mình có thể làm được".

Lần này nàng Bạch Tuyết sẽ mang tính cách mới đầy mạnh mẽ

Rachel Zegler được hứa hẹn mang đến tinh thần hoàn toàn mới cho nhân vật cổ tích vốn gắn liền với tuổi thơ hàng triệu khán giả trên thế giới. Trước khi trở thành công chúa mới của "Nhà Chuột", ngôi sao 23 tuổi từng ghi dấu trong West Side Story (2021), Shazam! Fury of the Gods (2023) hay gần nhất là Y2K (2024)...

Ngoài gương mặt khả ái, sắc sảo đầy thu hút, mỹ nhân sinh năm 2001 còn sở hữu giọng ca trong trẻo, cao vút và đầy nội lực - thứ “vũ khí” giúp cô chinh phục trái tim khán giả. Thế mạnh này cũng được Rachel Zegler mang đến cho Snow White, khi nhiều ca khúc trứ danh, nổi bật với Whistle While You Work sẽ được cô nàng Gen Z đích thân thể hiện.

Gal Gadot được mời thủ vai hoàng hậu độc ác

Trong khi đó, nhân vật Evil Queen - hoàng hậu độc ác cũng được "Nhà Chuột" làm mới hoàn toàn. Trong phiên bản gốc năm 1937, Evil Queen được xây dựng như một nhân vật độc ác, ghen tị với sắc đẹp của Bạch Tuyết và sẵn sàng làm mọi cách để trừ khử nàng công chúa vô tội.

Việc mời Gal Gadot đảm nhận vai diễn huyền thoại Evil Queen trong Snow White là một nước đi táo bạo tiếp theo của Disney. Trước đó, minh tinh Israel từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Wonder Woman, biểu tượng của chính nghĩa và lòng dũng cảm. Chuyển sang vai phản diện, cô nàng được trao cơ hội thể hiện sự đa dạng, biến hóa trong diễn xuất của mình.

Chia sẻ về trải nghiệm khi hóa thân thành Evil Queen, Gal Gadot cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai phản diện. Thật thú vị khi khám phá khía cạnh này và mang đến một góc nhìn mới cho nhân vật kinh điển".

Poster phim Nàng Bạch Tuyết

Về mặt sản xuất, để tạo nên một thế giới vừa gần gũi lại mới lạ, đội ngũ sản xuất đã lựa chọn ghi hình tại nhiều địa điểm thực tế trên khắp thế giới. Từ những cánh rừng rậm xanh mướt ở xứ sở sương mù Anh quốc, cho tới các ngôi làng cổ kính, mộng mơ tại Đức. Bên cạnh đó, nhiều cảnh quay của Snow White cũng được thực hiện ở Pinewood Studios, Buckinghamshire, nơi từng tạo nên nhiều thước phim ngoạn mục cho những bom tấn đình đám như Harry Potter hay loạt phim James Bond.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Snow White mang đến trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn là sự kết hợp giữa hiệu ứng hình ảnh (VFX) và bối cảnh thực tế. Đội ngũ sáng tạo dành nhiều thời gian nghiên cứu để tìm ra phương pháp tái hiện thế giới cổ tích theo cách sống động, chân thực nhưng vẫn giữ được sự kỳ ảo đặc trưng theo đúng màu sắc của Disney.

Bảy chú lùn, những nhân vật mang tính biểu tượng của Snow White, cũng được tạo ra hoàn toàn bằng công nghệ CGI, với kỹ thuật motion capture (ghi hình chuyển động). Nhóm chuyên gia từ MPC và Framestore, những đơn vị đứng sau thành công của nhiều bom tấn như The Jungle Book và The Lion King, đảm nhiệm khâu hậu kỳ phim. Một trong những thử thách lớn nhất với đội ngũ hậu kỳ là đảm bảo các nhân vật này có biểu cảm tự nhiên và tương tác mượt mà với diễn viên thật.

Những chú lùn là sản phẩm của công nghệ điện ảnh tiên tiến

Snow White (tựa Việt: Nàng Bạch Tuyết) khởi chiếu ngày 21-3 tại các rạp trên toàn quốc.

HẢI DUY