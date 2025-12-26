Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách, chiến lược

Ngày 26-12, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, ngay trong năm 2025 - năm đầu tiên Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoạt động với tên gọi mới, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới - Ban đã đạt nhiều kết quả nổi bật: hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kế hoạch công tác năm 2025, trong đó có nhiều nội dung nhiệm vụ mới, phát sinh, được bổ sung; chủ động, tích cực tham mưu, xử lý những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm phát sinh, nhất là các nội dung liên quan tới chuyển động chính sách chiến lược của các nước; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn Ban nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá một số tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị

Thứ nhất, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích dự báo. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu với Đảng trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, nâng cao tính chủ động, đi trước, nắm bắt tình hình để nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả, đột phá đối với những vấn đề mới, những vấn đề khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến tiến trình phát triển của đất nước.

Thứ tư, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định của Đảng.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả với các Ban Đảng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác sơ kết, tổng kết, tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết thống nhất, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Tú, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2026 đã đề ra, trong đó đặc biệt tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách, chiến lược.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ nêu trong dự thảo báo cáo, các ý kiến góp ý tại hội nghị và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ban sẽ tập trung hoàn thiện để chính thức ban hành Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2025, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chính thức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy mới theo Quyết định số 247-QĐ/TW, ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị. Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội, Ban đã tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo chủ chốt, với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, định hướng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, qua đó góp phần vào kết quả chung trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước cũng như trong việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Tiêu biểu là Ban đã chủ trì trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành 1 nghị quyết và 3 kết luận chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

ANH PHƯƠNG