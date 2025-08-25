Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thanh Nghị

Chiều 25-8, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng...

Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự Trưởng Ban là rất cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực chiến lược quan trọng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của mình, cùng tập thể lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ lời cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư; cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm phân công đồng chí vào cương vị mới; cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Thành ủy và nhân dân TPHCM trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Nhận thức đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ; cầu thị, lắng nghe, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

