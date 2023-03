Nâng cao năng lực tiếng Anh học sinh phổ thông

Chắp thêm đôi cánh ước mơ

Tại lễ trao Chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel do EMG Education tổ chức, Bùi Trọng Nguyên, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học An Bình (TP Thủ Đức) trở thành học sinh đạt điểm môn Toán cao nhất thế giới ở bậc tiểu học. Đáng nói, trong hơn 4.000 học sinh tham gia thi lấy chứng chỉ quốc tế tại khu vực Đông Nam Á, Trọng Nguyên là thí sinh duy nhất đạt thành tích này. Cậu học sinh với vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng thông minh cho biết: “Em rất thích học các môn Toán và Khoa học bằng tiếng Anh. Việc tìm hiểu cách vận dụng công thức toán và nguyên lý khoa học vào thực tế cuộc sống khiến em cảm thấy rất thú vị, việc học trở nên nhẹ nhàng hơn”. Đánh giá cao về thành tích của Trọng Nguyên, ông David Albon, Giám đốc phụ trách Chương trình và Khảo thí quốc tế của Pearson bày tỏ: “Trong 3 năm qua, việc học của học sinh Việt Nam gặp nhiều thách thức chưa từng có trước đây do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dù vậy, các em đã xây dựng ý chí kiên cường và bền bỉ, nỗ lực đạt những thành tích đáng tự hào, góp thêm hành trang quan trọng cho những bước phát triển tiếp theo”.

Trường hợp khác, Huỳnh Hà Mi, học sinh lớp 12TH2, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) xuất sắc đạt điểm tuyệt đối ở cả 3 môn thi Toán, Khoa học và tiếng Anh tại kỳ thi lấy Chứng chỉ Tú tài quốc tế International GCSE. Chia sẻ với PV Báo SGGP, Hà Mi cho biết, em đã kết hợp việc học kiến thức trong sách giáo khoa với làm thí nghiệm thực tế để hiểu sâu hơn về các nguyên lý. Nhờ có sự yêu thích, Hà Mi dành nhiều thời gian tìm hiểu và mở rộng kiến thức. Thành tích cao tại kỳ thi Chứng chỉ Tú tài quốc tế giúp em có thêm tự tin nộp hồ sơ xét học bổng vào nhiều trường đại học và cao đẳng nổi tiếng trên thế giới.

Trước đó, năm học 2021-2022, tại kỳ thi Chứng chỉ Tú tài quốc tế, Phan Ngọc Châu Anh, học sinh lớp 12 TH1, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1) đã xuất sắc đạt điểm 9 (mức điểm tối đa) cho cả ba môn thi tiếng Anh, Toán và Khoa học. Ngay sau khi nhận chứng chỉ, Châu Anh đã được Tập đoàn EMG Education trao học bổng trị giá 200 triệu đồng tham dự chương trình nghiên cứu khoa học hè dành cho học sinh phổ thông tài năng tại Trường Đại học California Irvine (Hoa Kỳ). Đây là cơ hội quý báu giúp em được tiếp cận và tham gia các công trình nghiên cứu của những giáo sư, tiến sĩ hàng đầu tại Hoa Kỳ, đồng thời trải nghiệm môi trường đại học cũng như thi lấy tín chỉ đại học khi kết thúc chương trình. Nhờ được mở rộng môi trường học tập, học sinh Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội cọ xát, thể hiện tài năng trước bạn bè quốc tế.

Đẩy mạnh chất lượng dạy học ở trường phổ thông

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, Chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel gồm Chứng chỉ Tiểu học quốc tế iPrimary, Trung học cơ sở quốc tế iLowerSecondary và Tú tài quốc tế International GCSE do Hội đồng Khảo thí Pearson Edexcel (Anh quốc) cấp cho học sinh lớp 5, 9 và 11 học chương trình tiếng Anh tích hợp theo đề án “Dạy và học Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình quốc gia Anh và Việt Nam tại các trường công lập trên địa bàn TPHCM” và vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ.

Năm học 2022-2023, kết quả thi của học sinh TPHCM cho thấy, 100% học sinh có kết quả “Đạt” trở lên ở môn Toán đối với cả 3 cấp học gồm tiểu học, THCS và THPT. Với môn tiếng Anh, hơn 80% học sinh có kết quả “Đạt” trở lên ở cấp tiểu học và 92% ở cấp THCS. Riêng môn Khoa học, hơn 80% học sinh tiểu học và 98% học sinh THCS có kết quả “Đạt”. Đặc biệt, ở bậc THPT, tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi từ 7-9 điểm (điểm 9 là mức điểm cao nhất theo thang điểm toàn cầu của Pearson Edexcel) môn Toán đạt tỷ lệ 82%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ điểm giỏi môn Toán của học sinh toàn thế giới là 59%. “Kết quả khả quan của học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp cho thấy năng lực sử dụng ngoại ngữ của học sinh TPHCM nói riêng, cả nước nói chung, đặc biệt ứng dụng vào các môn Toán, Khoa học. Qua đó, học sinh được tạo điều kiện phát triển tư duy khoa học, khả năng sáng tạo, áp dụng kiến thức vào giải quyết thực tiễn cuộc sống”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết.

Theo đại diện Hội đồng Khảo thí Pearson Edexcel, Chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel được công nhận trên toàn thế giới. Để đạt các chứng chỉ này, học sinh phải dành nhiều thời gian và công sức học tập, không chỉ nắm vững kiến thức mà cần có tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề để có thể đưa ra những lập luận chặt chẽ. Ông David Albon, Giám đốc phụ trách Chương trình và Khảo thí quốc tế của Pearson cho biết, nhiều năm trở lại đây, TPHCM liên tục có học sinh đạt giải thưởng cao của Pearson. “Kết quả này cho thấy năng lực học tập rất đáng tự hào của học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp khi tham gia tranh tài với học sinh các nước trên thế giới, bao gồm cả hệ thống trường tư và quốc tế”, ông David Albon nhấn mạnh.

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Khảo sát năng lực bằng ứng dụng công nghệ Sở GD-ĐT TPHCM vừa ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Giáo dục EMG Education và Pearson Education nhằm giới thiệu chuẩn năng lực tiếng Anh cho học sinh các trường mầm non trên địa bàn TPHCM. Trong đó, phương pháp khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh mang tính trực quan, phù hợp với lứa tuổi mầm non dựa theo thang đo quốc tế GSE Pre-Primary (Global Scale of English Pre-Primary). Song song đó, thỏa thuận ghi nhớ hợp tác cũng bao gồm khung đánh giá năng lực tiếng Anh trên nền tảng số với phiên bản thi trực tuyến trên máy tính dành cho học sinh các cấp học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào khảo sát năng lực ngoại ngữ cho học sinh nhằm kịp thời bổ sung và điều chỉnh phương pháp dạy học của giáo viên, qua đó giúp học sinh nâng cao năng lực ngoại ngữ, đẩy mạnh hiệu quả và chất lượng giảng dạy. Việc khảo sát có thể tổ chức thường xuyên hoặc định kỳ, phụ thuộc vào tình hình triển khai thực tế của các đơn vị.