Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho doanh nghiệp vận tải và người lao động

Chiều 5-6, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an TP HCM) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh trật tự và an toàn giao thông cho các doanh nghiệp vận tải và người lao động đang hoạt động tại cụm cảng Tân Cảng Cát Lái. Buổi tuyên truyền do Thượng tá Lê Xuân Tỉnh – Phó Tham mưu trưởng Quân cảng Sài Gòn – chủ trì.