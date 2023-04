Nắng nóng bao trùm châu Á và khuếch tán tới Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cập nhật đầy đủ dữ liệu đến hết ngày 19-4 cho thấy, ở khu vực Tây Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37oC.

Riêng Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39oC, có nơi trên 40 độ như: Mường La (Sơn La) 42,2oC; Sông Mã và Yên Châu (Sơn La) 41,3oC; Tương Dương (Nghệ An) 40,3oC; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 40,7oC...

Đáng chú ý, độ ẩm không khí nhiều nơi chỉ còn 20% (mức bình thường là 90%). Do đó, người dân cảm nhận cái nóng hầm hập, nhất là ở miền Trung.

Hôm nay 20-4, Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39oC; có nơi trên 40oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 20-55%.

Hôm nay, Hà Nội và khu vực Đông Bắc bộ, đồng bằng sông Hồng vẫn mát. Nhưng dự báo từ ngày mai 21-4, vùng nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực Đông Bắc bộ và ngày 22-4 sẽ có nắng nóng diện rộng. Độ ẩm không khí giảm còn 45-65%.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23-4. Từ ngày 24-4 nắng nóng dịu dần. Ở Nam bộ vẫn đang tiếp tục nắng nóng, nhưng cường độ và nền nhiệt dịu hơn so với miền Trung.