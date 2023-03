Nắng nóng đầu mùa hè có nơi đã vượt 40°C

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 22-3, tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và một số nơi ở đồng bằng Bắc bộ, Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam bộ đã có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ tăng lên rất cao.

Trạm quan trắc khí tượng đặt tại Phù Yên (Sơn La) đo được nhiệt độ 37,4oC, Lạc Sơn (Hòa Bình) 38,7oC, riêng Kim Bôi (Hòa Bình) lên tới 40,2oC. Người dân ở đây cho biết, từ sáng sớm đã có nắng nóng gay gắt. Trong khi tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ mới bắt đầu tăng nhưng chưa thực sự nắng nóng.

Tại miền Trung, nhiệt độ ở Tương Dương (Nghệ An) là 37,8oC, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38oC, Đồng Hới (Quảng Bình) 37,5oC, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 37,3oC... Các chuyên gia khí tượng dự báo, ngày 23-3, nắng nóng vẫn tiếp diễn trên diện rộng tại Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và có thể sẽ mở rộng ra khu vực Tây Nguyên, từ Bình Định đến Phú Yên.

Nhận định chung, nhiệt độ cao nhất phổ biến tại các khu vực nêu trên sẽ là 35-38oC, riêng vùng núi phía Tây miền Trung và Hòa Bình, Sơn La có thể lên 39oC. Đông Nam bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37oC, độ ẩm còn 40-55%.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 24-3, nắng nóng sẽ kết thúc ở miền Bắc, nhưng ở Bắc Trung bộ thì còn kéo dài đến ngày 25-3 mới kết thúc, riêng Trung Trung bộ chỉ dịu dần. Đáng chú ý, ngay sau đợt nắng nóng này sẽ là đợt gió mùa Đông Bắc do không khí lạnh tràn xuống.

Nắng nóng tại miền Nam vẫn tiếp diễn. Nội dung chi tiết hơn trong clip bên dưới: