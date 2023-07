Nắng nóng kéo dài, phụ tải điện tăng trở lại

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), do nắng nóng diện rộng ở đồng bằng Bắc bộ và miền Trung, nên phụ tải toàn hệ thống điện đang tăng trở lại. Để không tái diễn tình trạng cúp điện, A0 đã tăng huy động các nguồn thủy điện, nhiệt điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Trong đó, sản lượng huy động từ thủy điện tăng thêm khoảng 32 triệu kWh và từ nhiệt điện than là khoảng 20 triệu kWh, tourbin khí khoảng 10-11 triệu kWh (chưa phải huy động điện dầu).

Chẳng hạn, trong ngày 3-7, phụ tải điện của cả nước lên tới 831,8 triệu kWh, tăng 75,6 triệu kWh so với ngày 2-7. Trong đó, tăng cao nhất là ở miền Nam với 67,3 triệu kWh, tiếp theo là miền Bắc tăng thêm khoảng 6 triệu kWh, còn lại là miền Trung.

Còn theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 3 và 4-7, ở thượng nguồn các hồ thủy điện ở miền Bắc đã có mưa, mưa vừa (có nơi mưa to) diện rộng.

Trận mưa chiều 4-7 kéo dài 1 giờ đồng hồ tại tỉnh Sơn La làm ngập nặng một số tuyến đường ở TP Sơn La như Nguyễn Lương Bằng, đường 3-2 và chợ 7-11…, cuốn trôi hàng hóa của tiểu thương trong chợ.

Dự báo mưa ở miền núi phía Bắc sẽ tiếp diễn đến ngày 6-7. Từ đêm 4-7 đến ngày 5-7, các sông suối ở vùng núi và trung du Bắc bộ, thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên 1-3m. Dự báo lưu lượng nước về các hồ ở Bắc bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ sẽ tăng nhẹ; nhưng tại Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ sẽ giảm.

Mặc dù vậy, ở đồng bằng Bắc bộ và miền Trung, nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn đến ngày 15-7, nhiệt độ có thể lên 40oC, tiếp tục đẩy phụ tải điện tăng cao.

Ngày 4-7, ở Hòa Bình và khu vực đồng bằng Bắc bộ nắng nóng phổ biến 35-36oC; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,5oC, Tây Hiếu (Nghệ An) 37,2oC...

"Nắng nóng ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục diễn ra trong ngày 5-7 và còn kéo dài trong nhiều ngày tới", cơ quan khí tượng cảnh báo.