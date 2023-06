“Nàng tiên cá” có doanh thu khiêm tốn ở Bắc Á

Theo NextShark, The Little Mermaid người thật đóng của đạo diễn Rob Marshall, chuyển thể từ bộ phim hoạt hình về nàng tiên cá năm 1989 của Disney, chỉ thu về 3,5 triệu USD ở Trung Quốc kể từ khi ra mắt ngày 26-5.

Nền tảng đánh giá và xếp hạng Maoyan của Trung Quốc chỉ xếp hạng bộ phim 7,5/10. Bộ phim cũng chỉ được đánh giá 5,1/10 trên Douban, một trang web đánh giá khác của Trung Quốc.

Tương tự, khán giả tại Hàn Quốc cũng có thái độ tiêu cực khi đón nhận “nàng tiên cá”, khi phim chỉ thu về 4,4 triệu USD kể từ khi phát hành ngày 24-5. Phần lớn khán giả thất vọng khi nàng tiên cá Ariel do diễn viên da màu Halle Bailey thủ vai.

Tuy nhiên, ở Anh, phim thu về hơn 20 triệu USD. Ở Philippines và Indonesia, phim lần lượt thu về 4,3 triệu USD và 4,04 triệu USD.

The Little Mermaid được cho là đã thu về khoảng 332 triệu USD trên toàn thế giới. Bản gốc năm 1989 kiếm được 211 triệu USD, tương đương khoảng 525 triệu USD sau khi điều chỉnh lạm phát. Hai bộ phim chuyển thể người thật đóng có doanh thu cao nhất của Disney là Aladdin năm 2019 và Beauty and the Beast năm 2017, đều vượt mốc 1 tỷ USD trên toàn thế giới.