Nga chú trọng phát triển quan hệ với Đông Nam Á

Vai trò tích cực

Ông Medvedev lưu ý, bất chấp tình hình bất ổn trên toàn cầu ngày một gia tăng, hợp tác giữa Nga và ASEAN vẫn diễn ra tốt đẹp dựa trên quan điểm gần gũi giữa hai bên về các vấn đề toàn cầu và khu vực. Theo ông Medvedev, quan trọng là cả Nga và ASEAN đều nỗ lực tăng cường các mối quan hệ này. Nga quyết tâm mở rộng hợp tác bình đẳng phi chính trị hóa trong khuôn khổ hiệp hội ASEAN; đồng thời tuân thủ các nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng và sẽ phát triển quan hệ hợp tác đã được thảo luận trong Hội nghị cấp cao Đông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Nga tại Indonesia

Tại cuộc gặp gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, các nước thành viên ASEAN và Nga cần hợp tác nhằm đối phó với các thách thức đối với an ninh quốc tế. Theo ông, các chính đảng của các nước ASEAN và đảng Nước Nga thống nhất cần tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Hiện Lào đang giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2024.

Lĩnh vực ưu tiên

Tổng thống Nga Putin từng khẳng định, hợp tác của Nga với ASEAN đóng góp tích cực vào việc duy trì ổn định và an ninh cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững ở khu vực. Nga là đối tác đối thoại của ASEAN từ năm 1996. Năm 2018, hai bên đã nhất trí nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược. Các lĩnh vực ưu tiên giữa hai bên bao gồm: an ninh lương thực, giảm nhẹ thiên tai, môi trường, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học, năng lượng bền vững, an ninh năng lượng, sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên, công nghệ sạch liên quan đến than và các nguồn năng lượng thay thế.

Giới chuyên gia Nga nhận định, trong bối cảnh quan hệ với phương Tây gặp nhiều khó khăn, Nga cần đẩy mạnh hơn nữa sự chuyển dịch sang khu vực châu Á, trong đó tăng cường quan hệ thương mại với các nước ASEAN là một trong những lĩnh vực ưu tiên. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, nhấn mạnh, ASEAN là một hiệp hội phát triển năng động, độc lập, tự chủ, đã khẳng định được vị thế cũng như vai trò trung tâm trong hợp tác.

Về vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Nga - ASEAN, chuyên gia Alexander Korolev, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu toàn diện châu Âu và quốc tế, Trường Kinh tế cao cấp Nga (HSE), cho biết, Việt Nam là nước duy nhất có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đồng thời là nước đầu tiên Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) ký hiệp định thương mại tự do, do đó Nga và Việt Nam có nhiều triển vọng để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

