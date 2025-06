Mỹ hạ thấp khả năng sớm đạt được thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị phóng UAV. Ảnh: Euronews

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi vừa có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ 15 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi đã thảo luận về vụ Ukraine tấn công các máy bay đang đậu của Nga, cũng như nhiều cuộc tấn công khác từ cả hai phía. Đây là một cuộc trao đổi mang tính xây dựng, nhưng chưa thể dẫn đến hòa bình ngay lập tức. Tổng thống Putin khẳng định mạnh mẽ rằng Nga sẽ phải đáp trả vụ tấn công gần đây nhằm vào các sân bay quân sự của nước này".

Theo Reuters, sáng 5-6, Ukraine tập kích UAV vào hạ tầng năng lượng tại các khu vực do Nga kiểm soát. Giới chức do Nga chỉ định tại các khu vực Zaporizhzhia và Kherson do Nga kiểm soát cho biết, các cuộc tấn công bằng UAV mới của Ukraine đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại các khu vực này, khiến hàng chục ngàn người rơi vào cảnh mất điện.

Ông Vladimir Saldo, Thống đốc khu vực Kherson, cho biết 97 khu dân cư với khoảng 68.000 người dân hiện không có điện. Trong khi đó, ông Yevgeny Balitsky, lãnh đạo chính quyền Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, không công bố con số cụ thể nhưng xác nhận các địa điểm năng lượng bị tấn công và nêu rõ lực lượng Nga đã bắn hạ 10 UAV.

Trước đó trong tuần, một đợt tấn công bằng UAV của Ukraine vào hai khu vực này từng khiến khoảng 700.000 người mất điện, nhưng lực lượng phản ứng khẩn cấp đã nhanh chóng khôi phục nguồn cung.

VIỆT LÊ