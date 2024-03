Nga thắt chặt an ninh sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow

Danh tính nghi phạm khủng bố

Trong phát biểu trên truyền hình quốc gia thông báo ngày quốc tang, Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời khẳng định: “Nước Nga đã hơn một lần trải qua những thử thách khó khăn nhất, đôi khi không thể chịu đựng nổi, nhưng (nước Nga) thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ cũng sẽ như vậy”. Ông nêu rõ các cơ quan thực thi pháp luật Nga sẽ điều tra, xác định và nghiêm trị tất cả những kẻ lên kế hoạch và tham gia vào vụ tấn công này.

Địa điểm xảy ra tấn công có sức chứa 6.000 người và vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi diện tích 12.900m2, với phần mái bắt đầu sập một phần. Các nhà điều tra Nga cho biết những phần tử khủng bố mặc đồ ngụy trang đã lọt vào phòng hòa nhạc và nổ súng tự động, ném lựu đạn hoặc bom cháy vào đám đông ngay trước giờ khai mạc đêm diễn, sau đó phun chất lỏng dễ cháy phóng hỏa. Bộ Tình trạng khẩn cấp khu vực Moscow đã chỉ đạo 2 trực thăng và 320 lính cứu hỏa tới dập tắt đám cháy và 70 đội cứu thương đã được điều động đến hiện trường.

Hãng tin TASS của Nga, ngày 23-3, dẫn nguồn tin từ Thống đốc tỉnh Moscow, ông Andrey Vorobyov, nhận định công tác thu dọn hiện trường vụ tấn công sẽ kéo dài trong vài ngày.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết đã bắt giữ 11 người sau vụ tấn công đẫm máu, trong đó có 4 người liên quan trực tiếp đến vụ việc. Theo trang tin Baza của Nga ngày 23-3, đã xác định được danh tính của 4 trong số 6 nghi can khủng bố thực hiện vụ tấn công này. Cả 4 phần tử nêu trên là công dân Tajikistan, gồm: Nasridinov Makhmadrasul, 37 tuổi; Ismonov Rivozhidin, 51 tuổi; Safolzoda Shokhinjonn, 21 tuổi và Nazarov Zustam 29 tuổi. 4 nghi phạm đang tiến về phía biên giới Nga và Ukraine thì bị bắt vào sáng 23-3 và có liên lạc với phía Ukraine.

Theo Hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố bị bắt giữ đã khai nhận được thuê để giết người. Đối tượng cho biết, cách đây một tháng, y đã liên lạc qua Telegram với một người gọi là “trợ lý của nhà truyền giáo” và được cung cấp vũ khí. Đối tượng thú nhận người điều hành đã giao cho y nhiệm vụ giết tất cả những người trong khán phòng và được hứa trả 1 triệu ruble (gần 11.000USD).

Sau vụ tấn công ở Crocus City Hall, nhiều địa phương của Nga thắt chặt các biện pháp an ninh. Nhiều sự kiện giải trí và lễ hội, bao gồm các buổi biểu diễn tại nhà hát, các địa điểm và sự kiện văn hóa khác ở những nơi công cộng trong dịp cuối tuần đều bị hủy bỏ...

Đoàn kết với nước Nga

Trong một tuyên bố từ New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công với “ngôn từ mạnh mẽ nhất”; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, nhân dân và Chính phủ Nga. Liên minh châu Âu, Chính phủ Mỹ và nhiều nước châu Mỹ, châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Pakistan, cả các quốc gia thân thiện và không thân thiện, đều đưa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân, cũng như chính phủ và người dân Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã tiến hành điện đàm và khẳng định sẵn sàng phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trên trang Telegram, một nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ tấn công và các quan chức Mỹ đã xác nhận tuyên bố này ngay sau đó. Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, theo thông tin tình báo mà Mỹ thu thập vào tháng 3, Nhà nước Hồi giáo Khorasan, còn gọi là ISIS-K, chi nhánh của IS có trụ sở tại Afghanistan, đã lên kế hoạch tấn công Moscow. Ngoài cảnh báo công khai vào ngày 7-3 về một cuộc tấn công có thể xảy ra, phía Mỹ cho biết đã thông báo riêng với các quan chức Nga về thông tin tình báo dự đoán một cuộc tấn công sắp xảy ra.