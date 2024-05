Ngấm “dinh dưỡng” từ loạt chính sách tiếp sức, thị trường bất động sản “nở hoa”

Chính sách ngấm sâu, thị trường khởi sắc

Dạo qua các phòng công chứng tại TPHCM thời điểm này có thể thấy rõ, khác với trạng thái ảm đạm hồi cuối năm ngoái, không khí giao dịch đã trở nên nhộp nhịp hơn hẳn.

Theo ghi nhận tại các văn phòng ở quận Bình Thạnh, khách đến công chứng thủ tục nhà đất gần đây tăng 20% - 30% so với năm ngoái. Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũng đã tiếp nhận xử lý hơn 120.000 hồ sơ giao dịch nhà đất trong 4 tháng đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Hà Nội, không khí giao dịch thậm chí còn có phần sôi động hơn, đồng thời xu hướng người mua đưa ra quyết định cũng nhanh hơn. Ông Đặng Khánh, một môi giới BĐS tại Hà Nội tiết lộ, trong một tuần có thể chốt được vài ba giao dịch.

“Nhu cầu khách đến tìm mua khá nhiều, thị trường thứ cấp liên tục ghi nhận sự tăng lên của giá bán. Giá căn hộ thời điểm này đang thay đổi theo tuần, nên khách chốt đơn cũng nhanh hơn để hưởng giá tốt”, ông này chia sẻ.

Những chuyển biến tích cực của thị trường nửa đầu năm 2024 có được một phần là nhờ sự tiếp sức của Chính phủ với hàng loạt chính sách, giải pháp mạnh mẽ được đưa ra trong năm 2023. Theo Vietnam Report, Nguồn vốn - Quỹ đất - Chính sách là 3 trụ cột tác động đến sự phục hồi của thị trường BĐS. Trong đó, yếu tố chính sách được đánh giá là có tác động mạnh mẽ nhất nhằm phá băng thị trường.

TS. Dương Như Hùng, Trường Đại học Bách khoa TPHCM phân tích, chưa thấy khi nào việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS cấp tập, mạnh mẽ và đặc biệt như vừa qua. Chỉ từ đầu quý IV/2022 đến đầu năm 2023, đã có gần 20 nghị quyết, nghị định, chỉ thị được ban hành để giải quyết vấn đề này. Khi thị trường đã bắt đầu “ngấm” chính sách, thanh khoản cũng dần cải thiện, nhất là tại một số phân khúc hướng đến nhu cầu thực. Đặc biệt sắp tới, khi các bộ luật mới như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh BĐS bắt đầu có hiệu lực, đà phục hồi của thị trường sẽ càng mạnh mẽ.

Quá trình phục hồi tích cực của thị trường không chỉ nhờ tác động của các chính sách vĩ mô mà còn nhờ lực đẩy từ các chính sách kích cầu chủ động của các doanh nghiệp BĐS, như đẩy mạnh tặng quà, chiết khấu, tặng nội thất, ân hạn nợ gốc, giãn thanh toán thời gian dài, nhận nhà sớm…

Lực đẩy từ chính sách kích cầu chủ động của chủ đầu tư

Với tinh thần chủ động vượt khó, từ đầu năm cho đến nay, các chủ đầu tư lớn liên tiếp tung ra loạt chính sách đột phá với ưu đãi hấp dẫn hiếm có. Sau một thời gian thẩm thấu, các “cú hích” này đã chứng tỏ tính ưu việt khi mang lại cơ hội hiện thực hóa giấc mơ an cư cho nhiều người, đồng thời giúp thanh khoản thị trường đi lên.

Đi đầu là “ông lớn” Vinhomes với chính sách trả góp 15 năm cố định lãi suất “Mua nhà sang - An tâm tài chính”, áp dụng cho sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), và căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TPHCM).

Theo giới chuyên gia, nhu cầu của người mua trong giai đoạn hiện nay vẫn hướng tới dòng BĐS ở thực

Với chính sách độc nhất vô nhị này, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% là đã có thể nhận nhà và thảnh thơi với phương án trả góp chủ động, an toàn. Cụ thể, 2 năm đầu, người mua được hưởng lãi suất cố định chỉ 6,5%/năm cho sản phẩm nhà phố và 7%/năm cho căn hộ; 13 năm sau lãi trần được cố định ở mức tương ứng là 8,5% và 9,5%/năm. Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng đúng mức lãi suất mà ngân hàng áp dụng. Còn nếu lãi suất thực tế của ngân hàng cao hơn, toàn bộ phần chênh lệch so với mức trần lãi suất cam kết sẽ do Vinhomes thanh toán cho ngân hàng.

Đây được đánh giá là chính sách hỗ trợ lãi suất dài nhất và tốt nhất từ trước đến nay và đặc biệt rất thiết thực với người mua nhà trong tình hình giá cả leo thang, chặn đứng các nỗi lo về lạm phát, thúc đẩy người trẻ, người thu nhập trung bình mua nhà sớm với chi phí vừa tầm.

Chính sách này cũng thúc đẩy nhà đầu tư quyết đoán hơn trong việc tận dụng đòn bẩy tài chính để đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu hóa dòng tiền, nhất là khi BĐS đang trở thành kênh đầu tư an toàn và hấp dẫn hơn hẳn kênh gửi tiết kiệm hay đầu tư vàng trong giai đoạn hiện tại.

Sau một thời gian áp dụng, ưu đãi từ Vinhomes đã thổi bùng làn sóng giao dịch tại các dự án được áp dụng chương trình. “Chỉ trong hơn 2 tháng tôi đã có 14 giao dịch thành công, chủ yếu là khách hàng trẻ do chính sách trả góp cố định lãi suất dài hạn quá hấp dẫn. Đây vừa là may mắn cho cá nhân tôi, cũng là cơ hội cho khách hàng thoát cảnh thuê trọ để một bước thành chủ sở hữu căn hộ sang trọng chỉ với khoản tích lũy ban đầu khiêm tốn”, anh Chí Thành, một môi giới đang phân phối giỏ hàng Vinhomes tại phía Hà Nội, hào hứng.

Còn theo tiết lộ từ giám đốc một đại lý của Vinhomes tại phía Nam, trong tháng qua, công ty đã nhận được 56 lượt đặt chỗ, trung bình 1 nhân viên có 2 giao dịch, tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước. Phân tích ưu điểm của chính sách “Mua nhà sang - An tâm tài chính” vị này cho biết, lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã giảm mạnh, theo nguyên lý lãi vay cũng giảm theo, nhưng trên thực tế, người mua nhà vẫn khó tiếp cận lãi vay thấp và hiện vẫn ở mức 12% - 13%/năm.

“Thậm chí, trong thời kỳ biến động lãi suất thả nổi có thể lên tới 15%/năm, rất khó lường. Do đó, chính sách cố định lãi vay chỉ 6,5% - 9,5%/năm trong suốt 15 năm của Vinhomes giống như phao cứu sinh giúp nhiều người an tâm sở hữu được nhà, bất chấp biến động của thị trường”, vị này cho hay.