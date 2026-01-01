Kinh tế

Vườn cam trĩu quả ở xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Ngắm những vườn cam chín vàng sẵn sàng vụ Tết

Những ngày này, tại xã Đồng Lộc – “thủ phủ” trồng cam nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh – người dân đang tất bật chăm sóc, thu hoạch và chuẩn bị những lứa cam đặc sản để cung ứng cho thị trường tết.

Video: Những vườn cam trĩu quả ở xã Đồng Lộc

Cam trồng tại xã Đồng Lộc chủ yếu là cam chanh và cam giòn. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp và quy trình canh tác bài bản, cam cho quả nhiều, đều, màu sắc đẹp, hương vị đậm đà, ngọt thanh, giòn tự nhiên. Việc phát triển cây cam đã mang lại giá trị kinh tế cao, giúp nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu bền vững.

a111.jpg
Người dân rất phấn khởi vì cam được mùa
z7372875364624_14d4b967d5d9f3feb0a978ae391002a4.jpg

Theo người dân địa phương, cam được sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP. Năm nay, dù liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 5, số 10 và mưa lũ kéo dài, nhưng cam vẫn được mùa, năng suất và chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định, khiến bà con rất phấn khởi.

z7383310597767_79fcb8e9b6ca5bae6b5295b0a020f0d4.jpg
Cam trĩu quả vàng rực tại các nhà vườn ở xã Đồng Lộc
z7383310288755_70e81f66c81edc327ff78671e70d7905.jpg

Những năm gần đây, bên cạnh kênh tiêu thụ truyền thống, người trồng cam tại Đồng Lộc còn đẩy mạnh liên kết, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, thị trường tiêu thụ cam được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố.

z7383315932150_bfd38041302208bfd7f8220483b6af5f.jpg
Nhiều bạn trẻ thích thú tới ngắm vườn cam trĩu quả ở xã Đồng Lộc
z7362361332305_da52b01b5dfaf4813e485ed38c359b1d.jpg

Tại xã Đồng Lộc, hợp tác xã cam Thanh Hiền hiện có gần 3ha cam với hơn 1.500 gốc, trong đó hơn 1.300 gốc cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 70 tấn. Từ đầu tháng 12 đến nay, hợp tác xã đã thu hoạch và tiêu thụ hàng tấn cam ra thị trường trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh.

Không có tiêu đề.jpg
Người dân thu hoạch, chăm sóc vườn cam
99.jpg
Bà Phan Thị Hiền chăm sóc vườn cam

Bà Phan Thị Hiền, chủ hợp tác xã cam Thanh Hiền, cho biết vườn cam của gia đình được sản xuất theo hướng hữu cơ, chủ yếu sử dụng phân chuồng, đạm cá, đậu nành và tuân thủ các biện pháp an toàn, vệ sinh. Giá cam năm nay cao hơn so với năm 2024, hiện được bán với mức khoảng 70.000 đồng/kg.

16.jpg
Người dân chăm sóc cam để cung ứng thị trường tết
z7372875401125_3ba65e7e481c1ad4fb7e811895a6ceee.jpg

Cùng với việc thu hoạch và tiêu thụ cam chín rộ, người dân xã Đồng Lộc đang tích cực chăm sóc, quản lý dinh dưỡng, điều tiết nước tưới, phòng trừ sâu bệnh và vệ sinh vườn. Các biện pháp này nhằm kéo dài thời gian treo quả trên cây, hạn chế tình trạng nứt, rụng, giúp quả căng mọng, giữ màu đẹp và tăng độ ngọt phục vụ thị trường tết.

z7383318208874_f3cf358ed66465396a222947c36a73a6.jpg
Những vườn cam trĩu quả ở xã Đồng Lộc

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Lộc, cho biết toàn xã hiện có khoảng 700–800 hộ trồng cam chanh và cam giòn, với tổng diện tích khoảng 350ha, tập trung tại các thôn Anh Hùng, Thanh Mỹ, Nam Phong, Sơn Bình, Khe Thờ, Trại Tiểu… Qua khảo sát bước đầu, vụ cam năm nay ước đạt sản lượng khoảng 3.750 tấn, tổng giá trị kinh tế trên 210 tỷ đồng, cao hơn so với các năm trước.

z7372875293467_0f45c8056b8303f87b9446cad99273ba.jpg
Cam chín vàng, căng tròn đẹp mắt
z7383310714814_9fac31da7ecdb455d130b2fdf5553ad6.jpg

Theo ông Nguyễn Xuân Diệu, địa phương xác định cam là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Được mùa, được giá nên bà con trồng cam rất phấn khởi.

Thời gian tới, xã Đồng Lộc tiếp tục định hướng tuyên truyền, vận động người dân mở rộng vùng sản xuất cam, đồng thời tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định. Chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số và xúc tiến thương mại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ cam trên địa bàn.

z7372875320302_c3fc10202829b422791c6e533faca0a8.jpg
Người dân đến tận vườn thu mua cam
z7384632427289_c25d9ba51f55dffb016de0b7f7836e7c.jpg
Bà Phan Thị Hiền đang chăm sóc, thu hoạch cam

>> Hình ảnh những vườn cam trĩu quả ở xã Đồng Lộc:

z7372875273399_cb7e4796086d694aa17429c2b6444b0f.jpg
Những cây cam trĩu quả, chín vàng đẹp mắt
z7372875395649_d50407b3390201f472590af39f12a0ab.jpg
z7372875358234_4530b081e64949e059b877770fc0096d.jpg
z7362361504771_61e2bd31b9c782f6bc0fbd2fa878e059.jpg
z7372875335738_42b71352805591cde25d21e012f25a78.jpg
z7372875344606_23ce2c77b74da292ccda521c8930b770.jpg
z7372875358664_f09b45b15fdd5179f57a1ae666b32eb4.jpg
z7372875300875_e022da81e88dd6f632df51130ed2bda4.jpg
z7362361332493_31e8bc9bba993bc7e349de41b0ba194b.jpg
9.jpg
3.jpg
2.jpg
Không có tiêu đề.jpg
z7362361439285_454d805ca4b960e432d93dc49b4b53e9.jpg
12.jpg
z7362361761842_370571d77e8059ee9fe2d1e1c1d46c1f.jpg
DƯƠNG QUANG

