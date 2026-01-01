Ngắm những vườn cam chín vàng sẵn sàng vụ Tết

Những ngày này, tại xã Đồng Lộc – “thủ phủ” trồng cam nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh – người dân đang tất bật chăm sóc, thu hoạch và chuẩn bị những lứa cam đặc sản để cung ứng cho thị trường tết.

Video: Những vườn cam trĩu quả ở xã Đồng Lộc

Cam trồng tại xã Đồng Lộc chủ yếu là cam chanh và cam giòn. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp và quy trình canh tác bài bản, cam cho quả nhiều, đều, màu sắc đẹp, hương vị đậm đà, ngọt thanh, giòn tự nhiên. Việc phát triển cây cam đã mang lại giá trị kinh tế cao, giúp nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu bền vững.

Người dân rất phấn khởi vì cam được mùa

Theo người dân địa phương, cam được sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP. Năm nay, dù liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 5, số 10 và mưa lũ kéo dài, nhưng cam vẫn được mùa, năng suất và chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định, khiến bà con rất phấn khởi.

Cam trĩu quả vàng rực tại các nhà vườn ở xã Đồng Lộc

Những năm gần đây, bên cạnh kênh tiêu thụ truyền thống, người trồng cam tại Đồng Lộc còn đẩy mạnh liên kết, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, thị trường tiêu thụ cam được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố.

Nhiều bạn trẻ thích thú tới ngắm vườn cam trĩu quả ở xã Đồng Lộc

Tại xã Đồng Lộc, hợp tác xã cam Thanh Hiền hiện có gần 3ha cam với hơn 1.500 gốc, trong đó hơn 1.300 gốc cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 70 tấn. Từ đầu tháng 12 đến nay, hợp tác xã đã thu hoạch và tiêu thụ hàng tấn cam ra thị trường trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân thu hoạch, chăm sóc vườn cam

Bà Phan Thị Hiền chăm sóc vườn cam

Bà Phan Thị Hiền, chủ hợp tác xã cam Thanh Hiền, cho biết vườn cam của gia đình được sản xuất theo hướng hữu cơ, chủ yếu sử dụng phân chuồng, đạm cá, đậu nành và tuân thủ các biện pháp an toàn, vệ sinh. Giá cam năm nay cao hơn so với năm 2024, hiện được bán với mức khoảng 70.000 đồng/kg.

Người dân chăm sóc cam để cung ứng thị trường tết

Cùng với việc thu hoạch và tiêu thụ cam chín rộ, người dân xã Đồng Lộc đang tích cực chăm sóc, quản lý dinh dưỡng, điều tiết nước tưới, phòng trừ sâu bệnh và vệ sinh vườn. Các biện pháp này nhằm kéo dài thời gian treo quả trên cây, hạn chế tình trạng nứt, rụng, giúp quả căng mọng, giữ màu đẹp và tăng độ ngọt phục vụ thị trường tết.

Những vườn cam trĩu quả ở xã Đồng Lộc

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Lộc, cho biết toàn xã hiện có khoảng 700–800 hộ trồng cam chanh và cam giòn, với tổng diện tích khoảng 350ha, tập trung tại các thôn Anh Hùng, Thanh Mỹ, Nam Phong, Sơn Bình, Khe Thờ, Trại Tiểu… Qua khảo sát bước đầu, vụ cam năm nay ước đạt sản lượng khoảng 3.750 tấn, tổng giá trị kinh tế trên 210 tỷ đồng, cao hơn so với các năm trước.

Cam chín vàng, căng tròn đẹp mắt

Theo ông Nguyễn Xuân Diệu, địa phương xác định cam là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Được mùa, được giá nên bà con trồng cam rất phấn khởi.

Thời gian tới, xã Đồng Lộc tiếp tục định hướng tuyên truyền, vận động người dân mở rộng vùng sản xuất cam, đồng thời tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định. Chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số và xúc tiến thương mại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ cam trên địa bàn.

Người dân đến tận vườn thu mua cam

Bà Phan Thị Hiền đang chăm sóc, thu hoạch cam

>> Hình ảnh những vườn cam trĩu quả ở xã Đồng Lộc:

Những cây cam trĩu quả, chín vàng đẹp mắt

DƯƠNG QUANG