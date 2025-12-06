Kinh tế

Bưởi Diễn rụng hàng loạt sau bão lũ, người dân lo thất thu vụ tết

SGGPO

Bão và mưa lũ khiến nhiều diện tích bưởi Diễn tại xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) bị rụng quả, hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thu nhập của người dân trong vụ Tết Nguyên đán sắp tới. 

Người dân ở xã Đức Thọ lo lắng quả bưởi Diễn rụng hàng loạt
Người dân ở xã Đức Thọ lo lắng quả bưởi Diễn rụng hàng loạt

Bưởi Diễn Đức Thọ đã được tỉnh Hà Tĩnh công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, đưa lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương, đặc biệt là vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay, sản lượng bưởi Diễn bị rụng và hư hỏng rất lớn, gây thiệt hại nặng cho người dân.

Bà Lê Thị Thanh Xuân (trú xã Đức Thọ) cho biết, gia đình trồng khoảng 60 gốc bưởi Diễn, bình thường mỗi gốc có thể cho thu nhập hàng triệu đồng vào dịp tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thiên tai, hiện nay, ước tính sản lượng quả bị rụng, hư hỏng lên tới hơn 50% và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thời gian qua, gia đình đã nỗ lực thực hiện một số biện pháp chăm sóc nhằm cứu số quả còn lại trên cây, nhưng vẫn có nguy cơ tiếp tục bị rụng.

Quả bưởi Diễn rụng hàng loạt
Theo Phòng kinh tế xã Đức Thọ, toàn xã có 32ha bưởi Diễn, được trồng tập trung ở các thôn Trẫm Bàng, Tân Tiến, Tân Xuyên, Tân Mỹ, Đồng Hòa… Vụ mùa năm nay do ảnh hưởng các cơn bão số 5 (cuối tháng 8-2025), bão số 10 (cuối tháng 9-2025) và đợt mưa lũ (cuối tháng 10, đầu tháng 11) vừa qua, đã khiến khoảng 70% diện tích, ước khoảng 840.000 quả rụng, hư hỏng.

Người dân bị thiệt hại nặng do bưởi Diễn rụng hàng loạt
Nhằm hạn chế tình trạng bưởi rụng, chính quyền địa phương đang phối hợp với các ngành chuyên môn, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc phù hợp, phòng trừ nấm bệnh phát sinh, tiêu thoát nước cho vườn cây và từng gốc cây...

>> Quả bưởi Diễn vẫn có nguy cơ tiếp tục bị rụng, hư hỏng:

