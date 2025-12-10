Kinh tế

Vựa cam xứ Thanh vào mùa thu hoạch

Xã Vân Du là vựa cam nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Thời gian này, người dân nơi đây đang rộn rã vào mùa thu hoạch.

Vân Du được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa phù hợp với nhiều loại cây ăn quả, đặc biệt là cây cam. Từ nhiều năm nay, cam Vân Du nổi tiếng không chỉ trong tỉnh Thanh Hóa mà “tỏa hương” từ Bắc đến Nam, đặc biệt là thị trường Hà Nội.

Vựa cam xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa

Hiện nay, toàn xã Vân Du có hơn 250ha cây có múi, trong đó hơn 100ha thuộc vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong số này, có nhiều nông trại quy mô lớn, như: nông trại Chung Thủy, Huy Quế, Hùng Hải…

Mùa thu hoạch cam bắt đầu từ khoảng tháng 9 Âm lịch và chính vụ từ cuối tháng 10 cho đến Tết Nguyên đán.

Năm nay, cam được đánh giá có chất lượng tốt, đẹp hơn so với các năm trước, đặc biệt là giống cam Vinh lòng vàng. Trung bình mỗi cây cam Vinh lòng vàng cho năng suất 150kg/cây.

Cam Vân Du có vị ngọt dịu, mẫu mã bắt mắt, vì thế rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện cam Vinh lòng vàng tại các nông trại được bán với giá từ 20.000 đồng - 25.000 đồng/kg.

Mỗi ngày, ở Vân Du có khoảng gần 100 lao động tập trung thu hái cam trên các triền đồi, khu trang trại. Nhờ thu hái cam, người dân trong vùng có thu nhập ổn định từ 6-7 triệu đồng/tháng.

