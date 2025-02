Ngành giao thông vẫn tiếp tục cấp đổi giấy phép lái xe

Ngày 18-2, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hòa An ký thông báo gửi các cơ quan chức năng cùng các cơ quan báo chí về việc thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn thành phố. Theo đó, để đảm bảo chất lượng phục vụ người dân, kể từ ngày 18-2, Sở GTVT vẫn tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp, đổi GPLX.

Đối với GPLX ô tô, sở tiếp nhận trực tiếp đối với hồ sơ cấp đổi, cấp lại (bị mất) hoặc cấp đổi bằng hình thức trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với GPLX ô tô còn thời hạn dưới 15 ngày.

Đối với GPLX mô tô, sẽ ưu tiên giải quyết cấp đổi các trường hợp cấp lại GPLX do bị mất hoặc các trường hợp bị hư, hỏng đến mức không thể sử dụng. Hồ sơ sẽ được tiếp nhận trực tiếp sau khi đã đăng ký qua tổng đài 1081.

Tại các điểm cấp đổi trực tiếp sẽ tiếp nhận giải quyết tối đa 250 hồ sơ/ngày để hạn chế tình trạng quá tải. Sở GTVT TPHCM cũng lưu ý, với các GPLX còn thời hạn sử dụng thì vẫn còn giá trị, người dân vẫn sử dụng bình thường. Hiện Sở GTVT TPHCM đang tập trung để giải quyết số giấy phép lái xe tồn đọng (do trước đây thiếu nguyên vật liệu) để đảm bảo quyền lợi cho người dân, đồng thời vẫn duy trì việc giải quyết hồ sơ cấp đổi trong thời gian chuẩn bị, chuyển tiếp khi bàn giao chức năng nhiệm vụ sát hạch và cấp GPLX sang ngành công an.

Lâm Đồng: Tiếp tục tổ chức sát hạch lái xe

Chiều 18-2, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị tiếp tục thực hiện sát hạch lái xe ô tô và mô tô cho đến khi ngành công an hoàn thiện các công việc. Sáng cùng ngày, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo tạm ngưng sát hạch lái xe ô tô và mô tô từ ngày 18-2, để chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép xe cơ giới từ ngành GTVT sang công an. Tuy nhiên, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thu hồi thông báo trên, ngành giao thông vẫn tổ chức sát hạch, cấp mới, cấp đổi GPLX cho đến khi Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện các công việc liên quan.

Bác bỏ thông tin ngày 19-2 công an tiếp nhận hồ sơ sát hạch GPLX

Chiều 18-2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) cho biết, tin lan truyền cho rằng ngày 19-2 là thời điểm lực lượng công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi GPLX là chưa chính xác. Đại diện C08 cho hay, việc chuyển nhiệm vụ giữa các cơ quan còn phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền.

Hiện quá trình tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX tại địa phương vẫn diễn ra bình thường do các đơn vị thuộc ngành GTVT phụ trách. Sau quá trình bàn giao giữa lực lượng giao thông vận tải và công an, khi có quyết định chính thức về thời điểm tiếp nhận và thực hiện, các đơn vị thuộc Bộ GTVT sẽ ngừng làm thủ tục. Lúc đó, cơ quan nhận bàn giao (lực lượng công an) sẽ bắt đầu làm việc từ thời điểm đó.

Trước ý kiến lo ngại hoạt động sát hạch, cấp đổi GPLX sẽ bị gián đoạn, đại diện C08 cho biết thêm, để chuẩn bị cho quá trình tiếp nhận bàn giao, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ GTVT trao đổi, thống nhất, đồng thuận các nội dung, hình thức, phương pháp tiếp nhận.

Tới nay, công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng trình độ và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp GPLX để đảm bảo phục vụ người ngay khi tiếp nhận. C08 được giao nhiệm vụ tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng từ Cục Đường bộ Việt Nam; cấp tỉnh giao Phòng Cảnh sát giao thông công an các địa phương tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở GTVT; cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX để phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở.

HẢI NGỌC - ĐỖ TRUNG - ĐOÀN KIÊN