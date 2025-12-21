Ngành xây dựng thực hiện “5 đảm bảo, 6 đột phá” để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Ngày 21-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Xây dựng, trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2025, Bộ Xây dựng đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, lĩnh vực đường bộ đã hoàn thành 1.491km đường bộ cao tốc, 456km đường quốc lộ, 251km đường ven biển; thông xe toàn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau...

Đồng thời, Bộ Xây dựng đã góp phần thúc đẩy, thu hút vốn huy động từ khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia ước đạt 3,84 triệu tỷ đồng; hoàn thành 102.633 căn nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cũng là năm đầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh đó, ngành xây dựng cần thực hiện “5 đảm bảo, 6 đột phá”.

Trong đó, “5 bảo đảm” gồm: bảo đảm thể chế thông thoáng; bảo đảm hạ tầng thông suốt; bảo đảm quản trị thông minh; bảo đảm cách làm thông dụng; bảo đảm hợp tác thông hiểu.

“6 đột phá” bao gồm: tư duy và tầm nhìn; tập trung nguồn lực triển khai xây dựng và hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển nhà ở xã hội, sớm hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội trong năm 2028; phát triển các phương thức giao thông, với việc tổ chức thị trường vận tải cạnh tranh, minh bạch, chất lượng cao, giảm chi phí logistics; khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thành việc rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện của đường sắt tốc độ cao để làm cơ sở lựa chọn công nghệ, phương thức đầu tư, hoàn thành trong tháng 1-2026; thành lập ngay sàn giao dịch bất động sản, nhà ở để thúc đẩy thị trường phát triển công khai, minh bạch, bền vững; vào cuộc giám sát, kiểm toán các công trình, dự án ngay từ đầu, tránh xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Huân chương Lao động các hạng cho các lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Lễ công bố và thực hiện nghi thức khởi động vận hành các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng

* Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ dự lễ công bố và thực hiện nghi thức khởi động vận hành các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng gồm: cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và 9 cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại địa phương; Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia.

BÍCH QUYÊN