Thủ tướng: Chuẩn bị kỹ lễ khởi công, khánh thành 234 công trình trên cả nước

Ngày 16-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để rà soát công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 19-12-2025, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình trên toàn quốc.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 14-12, đã có 234 công trình, dự án đủ điều kiện triển khai tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 148 dự án được khởi công và 86 dự án được khánh thành, thông xe kỹ thuật. Về cơ cấu, gồm 38 dự án của các bộ, ngành, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án của các địa phương.

Tổng vốn đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó có 96 dự án sử dụng vốn Nhà nước (hơn 627.000 tỷ đồng) và 138 dự án sử dụng nguồn vốn khác (hơn 2,79 triệu tỷ đồng). Sự kiện không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống, mà còn góp phần quan trọng tạo động lực tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư xã hội hóa.

Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức lễ theo mô hình 79 điểm cầu (tượng trưng kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến – 19-12-1946 đến 19-12-2025), trong đó có 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Một số điểm cầu trọng điểm gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội);

- Khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1;

- Khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng;

- Khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội;

- Khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi);

- Khởi công đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng);

- Khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau;

- Khánh thành Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế;

- Khởi công Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên tại TPHCM;

- Khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc…

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, kinh tế đặc biệt quan trọng, nối tiếp chuỗi hoạt động lớn như các lễ khởi công ngày 19-4 (kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam) và 19-8 (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh). Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Thủ tướng cũng thống nhất chọn lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội làm điểm cầu trung tâm của sự kiện.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện công tác chuẩn bị, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và truyền thông hiệu quả. Đồng thời giao Bộ Nội vụ chủ trì công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp bám trụ công trường trong suốt nhiều năm qua.

